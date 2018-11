Buche di Roma | Paola Perego inciampa e cade | lo sfogo

Raggi posta video dei lavori a Roma. "Presto strade senza Buche" : Roma,, askanews, - "Abbiamo programmato oltre novanta lavori in tutta la città dei quali oltre quaranta sono già conclusi e alcuni, molti, sono in corso. Se vedete tanti cantieri a Roma è un bene, ...

Baglio : saltano rattoppi Buche a Roma - nuova emergenza : Roma – “A Roma e’ emergenza buche dopo ogni ondata di maltempo. Non bastassero i rami caduti per le mancate potature e il vento eccezionale dei giorni scorsi, questa volta sono saltati i ‘rattoppi’ alle buche fatti mesi fa, lasciando sulle strade un nuovo effetto groviera. Con la collega Piccolo abbiamo chiesto una commissione Lavori Pubblici sul tema degli scavi sulle strade pubbliche. Spesso sono proprio gli ...

'Sono fascista' : aggressione sulla metro; Scontro Raggi-Tria per le Buche di Roma; Ama - Comune verso 'no' a bilancio - : MANOVRA, VIA 180 MLN PER buche ROMA: E' Scontro Raggi-Tria 'Sono arrabbiata con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Spero che ci ripensi e lavorerò per questo'. Lo dice la sindaca di Roma, ...

Manovra - Raggi : ‘Tria ha tolto 180 milioni per le Buche di Roma. Sono arrabbiata - il ministro fa un torto a tutti i romani’ : “Nell’attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati proprio alla cura e a, come dire, alle strade di Roma”. Il j’accuse contro il titolare del ministero dell’Economia porta la firma di Virginia Raggi. Ai microfoni di W l’Italia – Oggi e domani, il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco, la sindaca della Capitale attacca: “Penso che se Tria continua in questa ...

Ecco la Manovra : tutte le misure. Pensioni d'oro in stand by - niente fondi per le Buche di Roma : Pensioni d'oro in stand by, niente soldi per le buche di Roma, arriva la centrale investimenti mentre è giallo sui fondi famiglia. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure ...

Manovra - niente taglio alle pensioni d'oro. Saltano anche i soldi per le Buche di Roma : Il tanto agognato taglio alle pensioni d'oro - cavallo di battaglia dei 5 Stelle - nella Manovra non c'è. Fonti di governo spiegano a Huffpost che sarà probabilmente un emendamento durante l'iter parlamentare a risolvere la questione. Ragionamento politico a parte, il dato di oggi è che il taglio è saltato. Tra i motivi del rinvio, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, ci sono ancora i rischi di ...

“Roma dice basta” : tra rifiuti - Buche e l’ipotesi di un rimpastone di giunta - Raggi aspetta la sentenza per falso : “Dimmi quando te ne vai! Il mese, il giorno e l’ora in cui non ci rivedremo più”. La linea di credito sembra finita. E l’avvertimento, per Virginia Raggi è una piazza del Campidoglio piena, trasformata in un avviso di sfratto. Un V-Day al contrario: nato dal web, praticamente dal nulla, senza l’appoggio di alcun partito (“magari l’avessimo portata noi tutta ‘sta gente”, ironizzava un dirigente locale del Pd), con migliaia di persone che si ...

Il Giro d'Italia eviterà Roma : 'Prima ripariamo le Buche' - i ciclisti passeranno da Frascati : Dopo la figuraccia in mondovisione del maggio scorso, col vincitore del Giro che si lamentava per le troppe buche e 'la strada pericolosa', il Campidoglio stavolta non ci ha neanche provato. La maglia ...

Buche stradali : Roma testa il super asfalto con grafene : Il nuovo asfalto più flessibile e resistente sarà testato sulla strada provinciale dell’Ardeatina Quello delle Buche stradali è un problema molto diffuso in Italia, specialmente in alcuni centri urbani come Roma che vanta chilometri di asfalto in pessime condizioni, destinate a peggiorare con l’arrivo del brutto tempo. Per risolvere questo problema si stanno provando numerose soluzioni, tra cui l’uso di un nuovo tipo di asfalto che verrà ...

Perché l'asfalto a base di grafene potrebbe risolvere la piaga delle Buche a Roma : Sarà testato sull’Ardeatina, una delle strade più antiche di Roma, il primo asfalto a base di grafene. L’asfalto del futuro, l’asfalto che potrebbe rendere enormemente più sicure le strade di tutto il mondo. E per l’importanza che rivestirà potrebbe rappresentare in futuro un’eccellenza del Made in Italy, perché è un prodotto totalmente nostro. Il brevetto internazionale ...

Roma - le cause sulle Buche fanno ricchi gli avvocati (sempre gli stessi). Comune cambia le regole : ma interviene l’Anac : Le buche di Roma fanno ricchi gli avvocati consulenti del Comune e della sua compagnia d’assicurazioni, l’Adir. Un giro d’affari di migliaia di euro e centinaia di cause appannaggio, fino allo scorso anno, di pochi fortunati selezionati a chiamata diretta con criteri “fiduciari”. Una “casta” – secondo definizione dell’attuale amministrazione – sulla quale Virginia Raggi ha messo mano, salvo trovarsi a sua volta i riflettori ...

Roma - Salvini cambia idea sulle Buche e attacca Raggi : "Da Raggi ci si aspettava di più. Ogni giorno è un rally" dice il ministro degli interni. "Non serve uno scienziato per...