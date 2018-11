Brexit | sterlina in recupero dopo debacle vigilia

Brexit : sterlina debole - euro poco mosso : ANSA, - ROMA, 16 NOV - Prosegue la debolezza della sterlina dopo il forte calo di ieri a seguito delle dimissioni dal governo May: la valuta inglese scambia a 1,2820 sul dollaro, in rialzo da 1,2774 ...

Brexit - mozione di sfiducia contro May - che tira dritto. Lasciano i ministri Raab e McVey. Crollano banche e sterlina : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato dal governo May. Lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, Shailesh Lakhman, sottosegretario per l’Irlanda del Nord e Suella Braverman, sottosegretario alla Brexit. May in difesa: è solo un accordo provvisorio. Il Tory Brexiteer Rees-Mogg ha presentato una mozione di sfiducia contro la premier. Lascia anche il vicepresidente ...

Brexit - mozione di sfiducia contro May. Lasciano i ministri Raab e McVey. Crollano banche e sterlina : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato ieri a maggioranza dal governo May. Lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, Shailesh Lakhman, sottosegretario per l’Irlanda del Nord e Suella Braverman, sottosegretario alla Brexit. Tutti contro il via libera del governo May alla “soft exit” negoziata con l’Ue. May in difesa: è solo un accordo provvisorio. ...

Brexit - lasciano i ministri Raab e McVey. La sterlina perde. Parla May : «il testo è provvisorio» : Dominic Raab, ministro per la Brexit, si è dimesso in polemica con l’accordo approvato ieri a maggioranza dal governo May. lasciano anche Esther McVey, ministro al welfare, Shailesh Lakhman, sottosegretario per l’Irlanda del Nord e Suella Braverman, sottosegretrio a Brexit. Tutti contro il via libera del governo May alla “soft exit” negoziata con l’Ue. May in difesa: è solo un accordo provvisorio... ...

Mercati - sterlina in rimonta dopo stesura bozza su Brexit : ... sebbene il governo abbia annunciato un piano di dismissioni e privatizzazioni per garantire una robusta crescita dell'economia. I Mercati apprezzano l'attenuarsi dell'incertezza e sul mercato ...

Dollaro forte dopo dati lavoro Usa - bene sterlina su indiscrezioni Brexit : ... diffusi venerdì scorso, che hanno confermato il trend di rafforzamento dell'economia e, di conseguenza, consolidato le attese che la Federal Reserve prosegua nel percorso di stretta della politica ...

Sterlina sull'ottovolante. Pesa incertezza Brexit : Avvio di settimana sull'ottovolante per la Sterlina, che continua a risentire della Brexit . La valuta britannica viaggia a 1,3154 dollari dopo aver toccato un minimo di 1,31 USD a causa dei nuovi ...

Sterlina spinta al rialzo dall'ottimismo circa la Brexit : La Sterlina si è messa a correre, trascinata da alcune sensazioni positive riguardo alla faccenda Brexit. La valuta britannica è arrivata a toccare un massimo di due mesi rispetto all'euro e ha guadagnato anche contro il dollaro americano.Cosa accade alla SterlinaI negoziatori hanno affermato di ritenere un accordo di divorzio "molto vicino". Fonti dell'UE hanno detto giovedì che i negoziatori hanno visto la bozza di un compromesso sulla ...