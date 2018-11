ilfattoquotidiano

: Tutti contro @theresa_may #UK pro e anti #Brexit . La premier è alle corde, ma riflettete: l'accordo è complesso, m… - riotta : Tutti contro @theresa_may #UK pro e anti #Brexit . La premier è alle corde, ma riflettete: l'accordo è complesso, m… - Cascavel47 : Brexit, l’uscita hard dell’automotive è già partita. E spaventa i costruttori - fattiamotore : Brexit, l’uscita hard dell’automotive è già partita. E spaventa i costruttori -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Il summit straordinario convocato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk resta fissato per il 25 novembre. La data ultima per il raggiungimento di una qualsiasi forma di accordo rimane quella del 29 marzo prossimo, ma la crisi del governo May sul ciglio del raggiungimento di una bozza di intesa può solo interessare quel 55% dei cittadini britannici che, secondo un sondaggio Sky news, sarebbero ora favorevoli ad un nuovo referendum. Per quel che riguarda il settore automotive, invece, laè un processo già inevitabilmente innescato. Altrove. Le formule di rito sono quelle di dichiarazioni da attribuire a fonti interne alle aziende. Una lista di disimpegni che si allunga quotidianamente, senza prese di posizioni ufficiali, ma piuttosto con ragionamenti reali, come da ultimo quello del gruppo francese PSA, al cui interno si riterrebbero ormai ridondanti i due stabilimenti ...