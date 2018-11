Boxe – Night of Kick and Punch 9 | Andrea Masini sfida Talbi

Boxe – Cecchetti torna sul ring alla Night of Kick and Punch 9 : Il grande ritorno del campione del mondo Luca Cecchetti alla Night of Kick and Punch 9 Dopo un anno di assenza dalle competizioni, il campione del mondo dei pesi piuma WAKO-PRO Luca Cecchetti tornerà sul ring contro il francese Nicolas Rivas sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna sabato 15 dicembre alla The Night of Kick and Punch 9, organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style al centro sportivo Vismara di Milano ...

The Night of Kick and Punch 9 – Anche i guerrieri della thai Boxe protagonisti a Milano : I guerrieri della thai boxe alla The Night of Kick and Punch 9 Anche i guerrieri della boxe thailandese saranno protagonisti sabato 15 dicembre alla The Night of Kick and Punch 9, organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style al centro sportivo Vismara di Milano e presentata da Elisabetta Canalis Quattro pesi leggeri (60 kg) ben noti al pubblico milanese – perché si allenano nelle palestre meneghine oppure hanno combattuto a ...

Boxe – The Night of Kick and Punch - il programma della 9ª edizione quasi completo : le parole di Angelo Valente : Angelo Valente commenta la nona edizione di The Night of Kick and Punch: programma quasi completato per il grande evento del 15 dicembre E’ quasi completo il programma della nona edizione di The Night of Kick and Punch, organizzata sabato 15 dicembre da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style al centro sportivo Vismara di Milano e presentata da Elisabetta Canalis. I biglietti costano 33 euro (bordo ring) e 22 euro (tribuna). E’ ...

Boxe – The Night of Kick and Punch 9 : sul ring anche l’avvocato Michele Briamonte : L’avv. Michele Briamonte combatterà alla The Night of Kick and Punch 9 anche l’avvocato Michele Briamonte sarà tra i protagonisti della The Night of Kick and Punch 9, organizzata sabato 15 dicembre da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style al centro sportivo Vismara di Milano e presentata da Elisabetta Canalis. Combatterà sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Il nome del suo avversario sarà reso noto nei prossimi giorni. ...