Boxe | Mondiali femminili 2018 | Arianna Delaurenti eliminata ai 16esimi | battuta da

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Irma Testa subito eliminata dall’inglese Paige Murney : Termina subito l’avventura di Irma Testa ai Mondiali di Boxe femminile in corso di svolgimento a Nuova Delhi (India). La 20enne di Torre Annunziata è stata sconfitta per split decision (1-4) ai sedicesimi di finale dei pesi leggeri (-60 kg) dall’inglese Paige Murney, argento ai Giochi del Commonwealth 2018 e bronzo ai Campionati UE 2017. Mani tra i capelli per i tecnici azzurri al momento del verdetto, evidentemente convinti che sul ...

Boxe - Mondiali elite femminili a Nuova Delhi : l’azzurra Mostarda passa ai 16esimi : A Nuova Delhi sono in corso i Mondiali elite femminili con Mostarda che ha raggiunto i 16esimi in cui sfiderà la canadese Hagnighat-Joo La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi è il ringside dell’edizione 2018 dei Mondiali elite femminili. Kermesse cui partecipano 333 Boxer, di cui nove azzurre, in rappresentanza di 73 paesi. Ieri in programma la prima giornata di gare con la vittoria dell’azzurra Mostarda che batte 4-1 la serba ...

Boxe - Mondiali femminili 2018 : ottimo esordio di Roberta Mostarda - sconfitta Radovanovic e pass per i 16esimi : ottimo esordio per Roberta Mostarda ai Mondiali 2018 di Boxe femminile che sono incominciati oggi a New Delhi (India). L’azzurra è stata la prima a salire sul ring in questa rassegna iridata e ha immediatamente fatto bella figura nei 32esimi di finale della categoria 51 kg, imponendosi sulla serba Nina Radovanovic con uno schiacciante 4-1. La nostra portacolori ha vinto nettamente ma non ha combattuto al meglio come ha rivelato coach ...

Boxe – Mondiali femminili : inizia oggi la rassegna iridata : Boxe: campionati Mondiali femminili, da oggi il via alla competizione La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi è il ring-side dell’edizione 2018 dei Mondiali Elite femminili. Kermesse cui partecipano 333 Boxer, di cui nove Azzurre, in rappresentanza di 73 paesi. Ieri si sono svolto i primi due atti ufficiali della manifestazione: il sorteggio e la cerimonia di apertura. oggi avrà luogo la prima giornata di gare che vedrà impegnata una ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : l’analisi del tabellone delle azzurre. Sorteggio durissimo per Mesiano e Carini : Si sono svolti i sorteggi dei tabelloni ai Mondiali di Boxe femminile 2018 che scatteranno domani a Nuova Delhi. Una rassegna iridata particolarmente attesa dall’emergente Nazionale di casa, allenata dall’ex-ct della selezione maschile italiana Raffaele Bergamasco. L’urna non si è rivelata benevole con la maggioranza delle azzurre. Andiamo a scoprire i tabelloni ed il possibile cammino delle nostre portacolori. TABELLONI ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : gli incroci delle Azzurre dopo il sorteggio. Roberta Mostarda sarà la prima a salire domani sul ring : Ci siamo. Da domani il Mondiale 2018 di Boxe femminile avrà finalmente inizio a New Delhi (India) e fino al 24 novembre ci sarà tanto da combattere e lottare per essere parte della tanto ambita zona medaglie. L’Italia si presenta con buone possibilità e sul ring cercherà di regalare grandi soddisfazioni ai nostri colori. Queste le Azzurre presenti alla rassegna iridata: 48 kg – Roberta Bonatti 51 kg – Roberta Mostarda 54 kg ...

Boxe – Mondiali femminili elite : le azzurre in allenamento a New Delhi : Mondiali femminili elite di Boxe: a New Delhi il primo allenamento per le azzurre La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi ospiterà dal 15 al 24 novembre l’edizione 2018 dei Mondiali elite femminili. L’India, quindi, tornerà a organizzare un mondiale elite femminile dopo quello del 2006, tenutosi sempre a Nuova Delhi . Evento al quale sono iscritte 333 Boxer in rappresentanza di 73 Paesi. 9 le azzurre, arrivate ieri a Nuova Delhi, ...

Mondiali di Boxe - le speranze di medaglia dell'Italia : Mesiano per il bis - Testa per il riscatto : Alessia Mesiano si presenta da campionessa del Mondo dei 57 kg, vola in India per ruggire e per fare la differenza come ci ha abituato negli ultimi anni. La quasi 27enne laziale è però reduce dall'...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Mesiano per il bis - Testa per il colpaccio : Ormai è tutto pronto a New Delhi (India) per i Mondiali 2018 di Boxe femminile che si disputeranno dal 15 al 24 novembre. L’Italia ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante, le azzurre saliranno sul ring per andare a caccia delle medaglie, ma conosciamo nel dettaglio quali sono le nostre carte migliori. Si punta tanto su Irma Testa, il volto simbolo della Boxe femminile in Italia. La stagione della 20enne campana ...

Boxe – Mondiali Elite Femminili - nove le azzurre convocate per l’edizione 2018 di Nuova Delhi : Dieci in totale le medaglie vinte dalle azzurre nelle 9 edizioni dei Mondiali finora svoltesi La Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi ospiterà dal 15 al 24 novembre l’edizione 2018 dei Mondiali Elite Femminili. L’India, quindi, tornerà a organizzare un mondiale Elite Femminile dopo quello del 2006, tenutosi sempre a Nuova Delhi. Evento al quale sono iscritte 333 Boxer in rappresentanza di 73 Paesi. nove le azzurre che vi ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Irma Testa per ritrovarsi - Angela Carini la giovane promessa : L’Italia è pronta per affrontare i Mondiali 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a New Delhi (India) dal 15 al 24 novembre. La nostra Nazionale sarà presente con nove atlete che sperano di essere protagoniste nel corso della rassegna iridata, conosciamo meglio le azzurre che difenderanno i nostri colori sul ring asiatico. Irma Testa è indubbiamente il volto simbolo della Boxe femminile in Italia, è stata la prima azzurra capace di ...

Boxe - Mondiali femminili 2018 : nove convocate per l’Italia a Nuova Delhi. Irma Testa e Alessia Mesiano tra le prescelte : Sono state diramate dal settore agonistico della FPI le nove convocate per i Mondiali femminili di Boxe 2018 che si svolgeranno a Nuova Delhi, India, dal 15 al 24 novembre. Di seguito i nominativi: 48 kg – Roberta Bonatti 51 kg – Roberta Mostarda 54 kg – Giulia Arianna De Laurenti 57 kg – Alessia Mesiano 60 kg – Irma Testa 64 kg – Francesca Amato 69 kg – Angela Carini 75 kg – Assunta Canfora 81+ kg ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Ormai è tutto pronto all’immenso Indira Gandhi Stadium di New Delhi, il palazzetto più grande di tutta l’India che ospiterà i Mondiali 2018 di Boxe femminile dal 15 al 24 novembre. In Asia andrà in scena la rassegna iridata biennale che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente con le migliori atlete pronte a darsi battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Anche l’Italia cercherà di essere grande protagonista ...