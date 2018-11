Bonus Bebè 2019 quasi realtà | adesso manca solo l' approvazione

Manovra - torna il Bonus Bebè col 20% in più dal secondo figlio : 'Si tratta del primo passo di un percorso assicura Fontana che nel corso dei prossimi anni mi auguro ci porterà ad avere una politica di rilancio demografico completa ed efficace, anche con un codice ...

Il nuovo “pacchetto famiglia” del governo vuole potenziare il Bonus bebè : Il ministro Fontana in Aula (Vincenzo Livieri/LaPresse) Niente paura, il bonus bebè non andrà in soffitta come si temeva, sarà anzi rifinanziato e potenziato. Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana ha appena presentato una serie di emendamenti alla manovra, ora al vaglio della Commissione Bilancio della Camera, dopo che nei giorni scorsi alcuni esponenti dell’opposizione avevano criticato l’assenza di misure per la natalità all’interno ...

Ieri il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, si è detto 'rammaricato' perché il governo italiano 'ha respinto la mano tesa' da Bruxelles e ha invitato l'Italia a 'una prova di ...

Immancabile, come ogni anno in concomitanza con l'esame della manovra, arriva la stagione degli emendamenti "mirati" per esaudire i desiderata più o meno particolari dei parlamentari o le correzioni di rotta del Governo: 3.500 quelli depositati in commissione Bilancio, di 450 della maggioranza...

Alla Camera e al Senato piovono migliaia di emendamenti su due testi - la legge di Bilancio e il Dl Fiscale - decisivi per il futuro del governo. Soltanto per la Manovra ci sono 3.500 richieste di...

tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. È quanto prevede una proposta M5S-Lega alla Manovra,...

Alla parola "Manovra" gli italiani hanno spesso associato il termine "Europa". Sono gli effetti piuttosto di un dialogo aspro, ancora in corso, intercorso tra l'Italia e l'Unione Europea in merito all'opportunità di aumentare il deficit per finanziare quelle che sono le misure più impegnative del programma Lega-Movimento Cinque Stelle, come ad esempio il reddito di cittadinanza e Quota 100 per le pensioni.