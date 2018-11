Bologna | a 55 anni Alfredo è il bisnonno più giovane d’Italia | la sua storia

Bologna - Aggredì con l'acido Gessica Notaro - 15 anni a Tavares : E' stato condannato in Appello a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione Edson Tavares, imputato per aver aggredito e sfregiato gravemente con un acido la sua ex fidanzata, Gessica Notaro. La ...

Vedono i carabinieri al posto di blocco - scappano con il Suv e si schiantano : morti due ragazzi di 18 e 19 anni a Bologna : Due ragazzi di 18 e 19 anni sono morti in un incidente stradale intorno alle 4.30 nel bolognese, finendo contro un palo con un Suv. Secondo una prima ricostruzione il mezzo avrebbe invertito la marcia e sarebbe partito a forte velocità, dopo aver visto da circa 200 metri un posto di controllo dei carabinieri a Mascarino di San Giorgio di Piano. I militari sono saliti in auto per seguirli, ma avrebbero subito perso il contatto visivo e ...

Bologna - Nabil picchiato a sandue da un buttafuori fuori dalla discoteca : è gravissimo. Ha 21 anni : Lo ha picchiato a sangue. Senza pieta. E' quello che è capitato al giovanissimo Nabil a Bologna. Andiamo con ordine. Giovedì fuori dalla discoteca Millenium di Bologna, il...

Maltempo Emilia Romagna : pioggia e vento - danni a Bologna e provincia : Forti raffiche di vento e pioggia intensa hanno provocato danni e disagi a Bologna e in tutta la provincia. Alberi e rami caduti, pali della luce e finestre pericolanti, tetti e coperture divelte, cantieri e ponteggi abbattuti: dalle 16 sono stati tanti gli interventi dei Vigili del fuoco, numerose chiamate anche alle centrali operative di polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale. All’aeroporto Marconi non ci sono stati voli ...

La mortadella di Bologna compie 357 anni : festa il 24 ottobre : Il 24 ottobre è festa per la mortadella Bologna Igp che spegne 357 candeline. La festa prevede la prima edizione

Morto a 87 anni Mario Bandiera : patron della griffe Les Copains e socio del Bologna Calcio : All'età di 87 anni è Morto l’imprenditore bolognese Mario Bandiera, patron del marchio Les Copains e storico socio del Bologna Calcio.Continua a leggere

Bologna : Lucia - accecata dal sole - si schianta e muore a 19 anni accanto al suo fidanzato : Lucia Ricci, 19 anni, è morta ieri pomeriggio dopo essersi schiantata contro un'altra auto che proveniva dal senso opposto. accanto a lei viaggiava il fidanzato, che fortunatamente è rimasto illeso.Continua a leggere

Bologna - abusò della figliastra - chiesti 10 anni/ Ultime notizie : dopo la violenza la vittima rimase incinta : Bologna, abusò della figliastra, chiesti 10 anni. Ultime notizie: dopo la violenza la vittima rimase incinta e in paese disse che era il nonno, quando in realtà era suo padre...(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Andy Warhol and Friends : a Bologna 150 opere che raccontano la New York anni ’80 : Apre Andy Warhol and Friends, la mostra che raccoglie le opere degli artisti vissuti nella New York anni '80, incarnando il mito della trasgressione e degli eccessi nell'America della Street Art. Il 29 settembre a Palazzo Albergati di Bologna i visitatori potranno accedere alla grande collezione di 150 opere che intende rappresentare quel particolare momento di fermento culturale americano.Continua a leggere

Bologna si veste da 'New York negli anni '80' e ospita la mostra 'Warhol&Friends' : Jeff Koons, per esempio, rappresenta il perfetto trait-d'union tra arte ed economia: dopo l'esperienza come broker a Wall Street, Koons riflette sugli status symbol della nascente classe dirigente ...

Giovanni Ghinelli - scomparso 11 anni fa da Bologna/ La madre "riaprite il caso - voglio sapere la verità" : Giovanni Ghinelli, scomparsa da 11 anni da Bologna: madre lancia un appello affinchè il caso possa essere riaperto al fine di conoscere cosa sia realmente accaduto.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Juventus-Bologna - Dybala e Matuidi annichiliscono i rossoblu : i bianconeri già sul doppio vantaggio [VIDEO] : La formazione bianconera ipoteca già la vittoria dopo venti minuti, portandosi sul doppio vantaggio con Dybala e Matuidi La Juventus va come un treno, non può nulla nemmeno il Bologna che dopo venti minuti è sotto già 2-0. Prima il gol di Paulo Dybala, il primo in questo campionato, poi quello di Matuidi su assist di Cristiano Ronaldo: una partita a senso unico che gli uomini di Allegri dominano in lungo e in largo. Bella la volée della ...