Black Friday | come riconoscere gli sconti veri

Black Friday in arrivo : Black Friday , cresce l'attesa. Occhi - e portafoglio - puntati a venerdì 23 novembre, quando, come di consueto negli Usa e da diversi anni ormai anche in Italia, dal giorno successivo al Thanksgiving ...

Altra ondata di offerte Unieuro con Huawei P20 e Honor 10 a prezzo basso per il Black Friday 2018 : Stiamo assistendo oggi 16 novembre a nuove offerte Unieuro, nell'ambito della campagna dedicata al Black Friday 2018, con cui ad esempio potremo acquistare Huawei P20 e Honor 10 a prezzo decisamente più basso rispetto a quanto avviene solitamente online con la nota catena. Se ad inizio settimana, al momento del lancio di queste promozioni (qui trovate l'apposito articolo) mi ero soffermato principalmente sui vari Samsung Galaxy S8 e S7, oggi ...

Anche le banche si buttano sul Black Friday : Da Pixabay A una settimana dal Black Friday si moltiplicano ovunque le iniziative e le promozioni: dal popup store di Amazon installato a Milano per mostrare alcuni dei prodotti acquistabili sul sito, agli sconti sulle principali piattaforme di ecommerce, fino alle promozioni di compagnie aeree come Ryanair, o di portali come Booking e gli altri che operano nel settore turistico. Ma non è più soltanto il mondo dello shopping online e delle ...

Black Friday - gli italiani prediligono gli acquisti online e da mobile : Il mese di novembre si chiude ogni anno con il tanto atteso Black Friday , che negli Stati Uniti dà il via alla corsa ai regali per non arrivare in ritardo sugli acquisti per Natale. Secondo una ...

Amazon Echo Dot a metà prezzo : 34 - 99 euro che anticipano il Black Friday : La versione di terza generazione del mini altoparlante smart di Amazon, Echo Dot, è stata rilasciata solo ad ottobre, ma ciò non significa che sia esente dalla follia del Black Friday e del Cyber ??Monday. Infatti, è già tempo leggi di più...

Il Black Friday arriva anche sul Google Store - con tante offerte : c’è anche Home Mini a 29 euro : anche Google parteciperà alla promozione del Black Friday con una serie di sconti su alcuni prodotti disponibili su Google Store. L'articolo Il Black Friday arriva anche sul Google Store, con tante offerte: c’è anche Home Mini a 29 euro proviene da TuttoAndroid.

Black Friday - caccia alle offerte di Amazon & Co. I consigli per evitare le truffe : Il Black Friday e il Cyber Monday sono alle porte. Il 23 e il 26 novembre saranno due giorni di shopping selvaggio per molti italiani, soprattutto online. Ma proprio a causa della sua sempre maggiore ...

Al Black Friday manca una settimana : Lunedì cominciano gli sconti su Amazon; su Unieuro sono già cominciati e anche su Poltronesofà, se vi interessa un divano-letto

Black Friday 2018 - tecnologia e abbigliamento i settori con i prezzi più bassi : La data è da segnare con il cerchio rosso sul calendario: venerdì 23 novembre 2018. Mancano ormai pochi giorni al Black Friday, una giornata di saldi per poter togliersi qualche sfizio a prezzi molto vantaggiosi o per fare qualche regalo natalizio approfittando degli sconti. Le migliori offerte saranno applicate soprattutto ai prodotti di elettronica, ma anche a vestiti e viaggi. Via agli sconti del Black Friday 2018 I prodotti a prezzo scontato ...

Al via il Black Friday Playstation - sconti al 60% con ottimo prezzo Spider-Man e Red Dead Redemption 2 : Arriva finalmente il Black Friday Playstation dopo quello Xbox, partito ieri, accessibile a questo indirizzo. Giorni di forti sconti sui migliori videogiochi su Playstation Store per Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Lo ha annunciato la stessa Sony Interactive Entertainment (SIE), che ha dato il via alle offerte con innanzitutto un ottimo sconto sull'abbonamento Playstation Plus da 12 mesi. Black Friday Playstation: fino al 60% di sconto sui ...

Black Friday Leroy Merlin 2018 : offerte online e negozi aderenti in Italia : Manca poco al Black Friday 2018 di Leroy Merlin. Quest’anno la data degli acquisti natalizi sarà venerdì 23 novembre. Per quanto quella del Black Friday sia una tradizione esportata dagli Stati Uniti, nei quali il primo venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento è sinonimo di offerte e sconti, tale iniziativa è stata ben accolta anche in Italia: d’altronde perché non farlo se ci aiuta a risparmiare sui regali di Natale e sullo shopping con ...

Amazon Echo Dot e Smart Plug in offerta per il Black Friday : Il Black Friday di Amazon inizia oggi con gli sconti sullo speaker intelligente Echo Dot e sulla Smart Plug

Al via le offerte di PlayStation per il Black Friday : A partire da oggi, 16 novembre, Sony Interactive Entertainment (SIE) dà il via alle offerte per il Black Friday con sconti sull'abbonamento a PlayStation Plus da 12 mesi e su una gamma di titoli per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro acquistabili su PlayStation Store. Fino al 60% di sconto sui titoli del PlayStation Store Dalle ore 11:00 di oggi le offerte includeranno sconti su numerosi titoli di successo fra cui: Marvel's ...

Black Friday : Amazon Music Unlimited a 0.99€ per 3 mesi : In vista del Black Friday, che vi ricordiamo si terrà la prossima settimana dal 19 al 23 novembre, stanno già iniziando a uscire le prime offerte dedicate agli utenti. Neanche a farlo apposta in primo leggi di più...