Biglietti Dido concerto Milano 2019 | data | prezzi | info

Concerti di Dido in Italia nel 2019 - info e Biglietti in prevendita per la data di Milano : I Concerti di Dido in Italia sono finalmente ufficiali. L'artista è quindi pronta per il suo ritorno nelle scene a cinque anni dalla sua ultima espressione discografica alla quale darà un seguito naturale nel 2019. L'album ha già un titolo e si chiamerà Still On My Mind. Il ritorno sulle scene di Dido è anche caratterizzata dalla rinnovata collaborazione col fratello Rollo Armstrong, già alla produzione degli album No Angel e Life For Rent. ...