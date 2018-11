Berlusconi a giudizio | pagò le bugie di Tarantini

Caso escort : Berlusconi rinviato a giudizio - pagò Tarantini per dire il falso : Avrebbe fornito, all'imprenditore, assistenza legale, un lavoro e centinaia di migliaia di euro affinché mentisse ai pm che indagavano sul presunto giro di escort portate nelle residenze estive dell'...

Inchiesta escort - Silvio Berlusconi rinviato a giudizio : Berlusconi, all'epoca presidente del Consiglio, secondo l'accusa avrebbe fornito all'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini...

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Bari per il processo sul “caso escort” : L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Bari per il processo sul cosiddetto “caso escort”: l’accusa è induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Secondo i pubblici ministeri Pasquale Drago e Eugenia Pontassuglia, Berlusconi avrebbe offerto avvocati, un lavoro e centinaia

Italia : escort - Berlusconi rinviato giudizio - pagò bugie Giampi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Silvio Berlusconi rinviato a giudizio : secondo l'accusa ha pagato le bugie di Tarantini nell'inchiesta escort : La mannaia dei giudici si abbatte su Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato rinviato a giudizio dal gup di Bari Rosa Anna Depalo per induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria nell'ambito della cosiddetta inchiesta escort. La prima udienza del processo è stata fissata per il 4 febbraio 2019.--Il gup barese ha anche dichiarato la incompetenza territoriale in merito alla posizione dell'ex-direttore dell'Avanti, Walter ...

Ancora un assalto giudiziario. Berlusconi rinviato a giudizio : L'ennesimo assalto giudiziario. Il gup del Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi per il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla vicenda ...

Escort : Berlusconi a giudizio - "pagò il silenzio di Tarantini" : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio dal gup di Bari Rosa Anna Depalo per induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria nell'ambito della cosiddetta inchiesta Escort. La prima udienza del processo è stata fissata per il 4 febbraio 2019. Il gup barese ha anche dichiarato la incompetenza territoriale in merito alla posizione dell'ex-direttore dell'Avanti, ...

Escort : Berlusconi a giudizio - 'pagò il silenzio di Tarantini' : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio dal gup di Bari Rosa Anna Depalo per induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria nell'ambito della cosiddetta inchiesta Escort. La ...

Escort : Berlusconi a giudizio - "pago' il silenzio di Tarantini" : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio dal gup di Bari Rosa Anna Depalo per induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria nell'ambito della cosiddetta inchiesta Escort. La prima udienza del processo è stata fissata per il 4 febbraio 2019. Il gup barese ha anche dichiarato la incompetenza territoriale in merito alla posizione dell'ex-direttore dell'Avanti, ...

Caso Escort - Silvio Berlusconi rinviato a giudizio a Bari. I pm : “Pagò Tarantini per mentire ai magistrati” : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria sull’inchiesta Escort. Stando all’ipotesi accusatoria, sostenuta dai pm Pasquale Drago e Eugenia Pontassuglia, l’allora presidente del Consiglio ha fornito all’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, per il tramite dell’ex direttore de L’Avanti Valter Lavitola, avvocati, un lavoro e ...

Escort per Berlusconi : il Cavaliere rinviato a giudizio - avrebbe pagato Tarantini perché mentisse : Il gup del Tribunale di Bari Rosa Anna Depalo ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi per il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla vicenda Escort. Il processo inizierà il 4 febbraio 2019. Al termine dell'udienza preliminare il giudice ha dichiarato inoltre la propria incompetenza territoriale nei confronti dell'ex direttore de L'Avanti Valter Lavitola, disponendo la trasmissione degli atti ...

Escort - Berlusconi rinviato a giudizio : pagò Tarantini per bugie ai giudici : Trasmessi invece a Napoli atti su Valter Lavitola. Il processo al cavaliere inizierà il 4 febbraio 2019 - Passano gli anni ma per l'ormai 82enne Silvio Berluconi i guai giudiziari sembrano non finire. ...

Gup : Berlusconi a giudizio - pagò Giampi : 12.04 Il gup di Bari ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi per aver indotto Gianpaolo Tarantini a mentire ai pm baresi,che indagavano sulle escort portate nelle residenze dell'ex premier tra il 2008-2009.Sono stati invece trasmessi a Napoli gli atti sull'ex direttore dell'Avanti, Lavitola. Per l'accusa,Berlusconi avrebbe fornito a Tarantini, tramite Lavitola,avvocati, un lavoro e denaro perché mentisse. Nel procedimento è parte civile la ...