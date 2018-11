Ben 50 volti per Samsung Galaxy S10 | nuovi brevetti depositati FOTO

optimaitalia

: Ben 50 volti per #SamsungGalaxyS10: nuovi brevetti depositati (FOTO) - OptiMagazine : Ben 50 volti per #SamsungGalaxyS10: nuovi brevetti depositati (FOTO) - JohnnySavarese : #StaseraItalia interviste sempre a volti coperti. Può parlare chiunque sia ben indottrinato. E foraggiato, in nero?? ???? - ninda1952 : RT @alto_adige: GALLERY - Si è insediato il nuovo Consiglio provinciale di Bolzano: ben 19 i volti nuovi tra i 35 consiglieri. Tra di loro… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Riesce sempre più difficile immaginare l'aspetto del pannello frontale delS10, che ancora non si sa se ed eventualmente quale tipo di notch adotterà. A margine della SDC 2018 si era parlato di alcune diverse soluzioni per aumentare il rapporto screen-to-body (Infinity-V, Infinity-U, Infinity-O e New Infinity), di cui molto sta facendo discutere quella caratterizzata dal notch a foro, finora collocato al centro.Come riportato da 'letsgodigital.org', idal colosso di Seul presso l'ente International Design System de L'Aia hanno dimostrato come anche lo stesso produttore asiatico stia vagliando tra tantissime possibilità differenti (se ne contano 50), con ricollocazione del foro nell'angolo in alto a sinistra, e non più in posizione centrale come si era visto a margine dellaDeveloper Conference 2018. Nelle 50 diverse soluzioni a cambiare è ...