Ben 4 230 mAh di batteria per OPPO A7 che sarà venduto in Cina per circa 200 euro

Reddito di cittadinanza - a Napoli 230mila Ben eficiari ma i 9 miliardi non bastano per tutti : A fare i conti al centesimo, con 9 miliardi di euro stanziati, il Reddito di cittadinanza pieno potrà essere erogato a poco meno di 800mila persone. Luigi Di Maio ha promesso che l'intervento dovrebbe ...

Reddito di cittadinanza : a Napoli Ben 230mila famiglie aventi diritto : Una delle misure più discusse previste dal contratto di governo Lega-M5S è senza dubbio il Reddito di cittadinanza. Per esso sono previsti 9 miliardi di spesa pubblica annui a decorrere dal 2019. A chi andrà il Reddito di cittadinanzaMa dove andranno a finire queste somme? Al momento previsioni certe non si possono fare, visto che i paletti esatti non sono ancora stati fissati. Tuttavia il Sole24Ore ha fatto delle stime in base ai dati storici ...