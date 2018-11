Basta con l' ambientalismo dei divieti | la nuova ecologia deve ripartire da biodiversità e

Calcio - Italia-Inghilterra Under21 1-2 : una doppietta di Solanke condanna gli Azzurrini. Kean non Basta : Niente da fare per l’Italia Under21 di Luigi Di Biagio scesa in campo quest’oggi al “Paolo Mazza” di Ferrara contro una forte Inghilterra. La selezione nostrana è stata infatti sconfitta 2-1 per effetto della doppietta di Solanke (8′ e 53′) che ben ha sfruttato gli errori difensivi della nostra compagine. Da sottolineare la grande partita di Kean, autore del gol del momentaneo pareggio italiano al 41′, ...

I Bastardi di Pizzofalcone : la terza stagione si farà : Si è appena conclusa la seguitissima seconda stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone (la sesta e ultima puntata è andata in onda lunedì 12 novembre) che ha totalizzato una media di ascolto di 5 milioni e mezzo di telespettatori, e già i fan della trasmissione possono tornare a gioire: la terza stagione potrebbe diventare presto realtà. A gettare una luce di speranza per chi è rimasto orfano delle avventure dell’ispettore Lojacono ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Tradimenti per l’ultimo episodio : Chiude con il sesto appuntamento la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 interpretata da Alessandro Gassmann insieme a Carolina Crescentini e Antonio Folletto. La nuova stagione tratta sempre dai romanzi di Maurizio De Giovanni ha tenuto una media superiore ai 5 milioni di telespettatori e nell’appuntamento intitolato Tradimenti, in onda il 12 novembre su Rai1 alle 21.25, saluta i suoi fan. I Bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni della ...

Basta una domanda per fermare i capricci di tuo figlio. Lo dicono gli psicologi : Cara mamma, la nascita di un figlio ti ha sconvolto la vita in modo positivo. È vero, (forse) hai meno tempo per te, ma quel suo sorriso e quei suoi occhioni che ti fissano sono impagabili. Certo, tenere a bada tuo figlio – marachelle annesse – non è la cosa più semplice del mondo. L’impegno da parte tua per educarlo nel migliore dei modi non manca, ma si sa, i bimbi sono imprevedibili e la loro reazione spontanea alla rabbia è il ...

Un notch solo non vi Basta? Ecco Sharp Aquos R2 - con due notch : Se un solo notch vi sembra poco, Sharp vi accontenta, presentando Aquos R2 Compact, con due notch e dimensioni compatte. L'articolo Un notch solo non vi basta? Ecco Sharp Aquos R2, con due notch proviene da TuttoAndroid.

I Bastardi di Pizzofalcone torneranno con la terza serie : Boom per I Bastardi di Pizzofalcone 2. La serie di Rai1 è un successo. Ispirata dai libri di Maurizio De

'I Bastardi di Pizzofalcone' - si lavora alla terza serie : Finale con il botto, non solo di ascolti, ma con un attentato, o almeno è quello che appare, per ' I Bastardi di Pizzofalcone 2 ' . L'ultima puntata della serie tratta dai libri di Maurizio De ...

Ufficiale I Bastardi di Pizzofalcone 3 - Rai conferma la produzione di nuovi episodi : I Bastardi di Pizzofalcone 3 è Ufficiale. Il finale della seconda stagione, andato in onda lunedì, ha registrato un record di ascolti: ben 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Per tutti questi motivi, la Rai ha confermato la produzione di un terzo ciclo di episodi. Eleonora Andreatta, presidente di Rai Fiction, ha commentato la sesta e ultima puntata, dicendo: “La seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si è conclusa ieri: è ...

Ventura non ci sta : ''Basta bugie - ho rinunciato a due anni di contratto'' : Gian Piero Ventura ha rotto il silenzio e ha deciso di replicare alle numerose critiche dopo la decisione di dimettersi dalla guida del Chievo . Ora come un anno fa, Gian Piero Ventura nell'occhio del ...

Claudio Amendola in Nero a metà prende il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2 : i dettagli sul suo personaggio : Claudio Amendola è pronto a prendere il posto di Lojacono e i suoi Bastardi proprio da lunedì 19 novembre. Dopo il finale de I Bastardi di Pizzofalcone 2 andato in onda ieri sera, dalla prossima settimana il prime time di Rai1 lancerà Nero a metà la nuova fiction di Claudio Amendola che torna in tv dopo I Cesaroni. Per l'attore sarà una vera e propria del nove e non solo per gli ottimi ascolti registrati da Alessandro Gassman e il cast della ...

Libertà di stampa - i giornalisti : Basta attacchi Fattori (M5s) : ora via tutti quelli eletti con noi Di Maio : informazione è sacra - ma no bugie : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una stampa libera da tutto e tutti