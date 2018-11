Basket | Nba | Houston travolge Golden State | a Gallinari primo derby azzurro

Basket - Nba LeBron riscrive la storia - è il quinto marcatore di sempre : WASHINGTON - Incontenibile LeBron James. Allo Staples Center il Prescelto stende Portland con 44 punti e compie un altro passo verso la leggenda superando i 31.419 punti di Wilt Chamberlain nella ...

Basket - Nba i Clippers di Gallinari stoppano Golden State - cade San Antonio : Intervento chirurgico per lui e stagione finita, tra le lacrime dei compagni e l'abbraccio di tutto il mondo Nba. RISULTATI: Washington Wizards-Orlando Magic 117-109; Miami Heat-Philadelphia 76ers ...

Basket - Nba : i Clippers di Gallinari stoppano Golden State - cade San Antonio : Intervento chirurgico per lui e stagione finita, tra le lacrime dei compagni e l'abbraccio di tutto il mondo Nba. RISULTATI: Washington Wizards-Orlando Magic 117-109; Miami Heat-Philadelphia 76ers ...

Basket - Nba : impresa Clippers e terzo ko per i Warriors : TORINO - Nba sotto shock per il terribile infortunio occorso al giovanissimo Carls LeVert dei Brooklyn Nets che nel tentativo di stoppare il pallone a un avversario, nel match contro Minnesota, è ...

Basket - Nba : impresa Clippers e terzo ko per i Warriors : ROMA - Nba sotto shock per il terribile infortunio occorso al giovanissimo Carls LeVert dei Brooklyn Nets che nel tentativo di stoppare il pallone a un avversario, nel match contro Minnesota, è caduto ...

Basket - Nba : Beli cade a Sacramento Raptors stop - Embiid show : Gli Spurs cadono a Sacramento , Belinelli 3 punti in 18 minuti, . I Pelicans piazzano il colpo di serata sbancando Toronto grazie a una prestazione offensiva corale notevole , Moore 30 punti, Davis 25-...

Basket - Nba : impresa Clippers e Gallo Warriors stesi al supplementare : I Clippers, 8-5, continuano a stupire e strappano una vittoria essenziale dopo un tempo supplementare contro Golden State, 11-3, grazie a Lou Williams assoluto protagonista della gara. Gallinari fa il ...

Basket donne - Zandalasini tra Italia - Fenerbahçe - Wnba e... Derrick Rose : Si tratta di uno dei club più importanti al mondo, non solo nel Basket, non solo femminile. Abbiamo una bella squadra, ma nuova per metà. C'è una chimica di gruppo da creare, ma abbiamo già fatto ...

Basket : Nba - Philadelphia batte Charlotte : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Una prestazione mostruosa da 42 punti e 18 rimbalzi di Joel Embiid spinge Philadelphia al successo contro Charlotte dopo un supplementare. Caris LeVert segna a 3 decimi dalla ...

Basket - NBA 2018-2019 : stiramento all’inguine per Steph Curry. Fuori circa cinque partite : “La risonanza è incoraggiante, non è nulla di troppo serio. Poteva decisamente andare serio” con queste parole Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, ha voluto rassicurare sull’infortunio di Steph Curry. Il numero 30 dei campioni in carica si era fatto male questa notte contro i Milwaukee Bucks, ma gli esami hanno escluso uno stiramento all’adduttore e dunque uno stop molto più lungo per il nativo di Akron. Per Curry la ...

Basket - Nba : Milwaukee travolge Golden State - Curry ko. Gallinari si arrende a Portland : WASHINGTON - Serata da dimenticare per i campioni in carica. Alla Oracle Arena di Oakland, va tutto storto ai Golden State Warriors che cedono di schianto a Milwaukee, 134-111, e, soprattutto, ...

Basket - Nba : Golden State e Toronto senza sosta - Boston a lezione da Denver : WASHINGTON - Golden State è tornata quella di sempre. I Warriors, 10-1, stendono in casa Memphis, 5-4, 117-101 e conquistano l'ottava vittoria di fila. Decisivo il terzo quarto dove i campioni in ...

Basket - Nba : Gallinari caccia i Wolves. Murray 48 - Boston si arrende : Clippers-Minnesota 120-109 I Clippers, 6-4, regolano fra le mura amiche i Timberwolves, 4-7, al termine di una partita divertente e intensa. Protagonista è Danilo Gallinari che firma i canestri ...

Basket - Nba : Oklahoma trema - si ferma Westbrook. Warriors e Raptors da 10 e lode : Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 122-116 Non si può mai stare sereni a Oklahoma City. I Thunder, 5-4, vincono la quinta partita in fila, giocando bene e battendo una diretta rivale nella ...