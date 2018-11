Basket | Fiat Torino | l' obiettivo è recuperare Delfino e Cusin

Basket – La Fiat Torino si tinge di rosa per combattere i tumori femminili con ‘Life is Pink'[GALLERY] : L’incontro tra Fiat Torino e Ax Exchange Armani Milano ha animato un’eccezionale serata di sport e prevenzione: i padroni di casa sono scesi in campo con un’inedita divisa rosa nell’ambito dell’iniziativa “Life is pink”, a sostegno della campagna per combattere i tumori femminili Domenica sera il PalaVela di Torino si è tinto di rosa per sostenere la lotta contro i tumori femminili, ...

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : l'Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat vuole la rivincita della Supercoppa

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiat Torino-Olimpia Milano, sfida valevole per la quinta giornata della Serie A di basket. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all'ultimo secondo in Eurolega contro l'Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e

Basket La FIAT Torino spaventa l'Unicaja Malaga ma non basta : La cronaca La FIAT Torino scatta dai blocchi con il primo quintetto formato da Wilson, McAdoo, Rudd, Cotton e Taylor. Primi due punti di Taylor per la squadra di casa, poi rimbalzo difensivo di Rudd. ...

Basket - coach Brown si taglia l'ingaggio e la Fiat prova a battere Malaga : Ancora senza coach Brown, la Fiat stasera, mercoledì, Vela, ore 20.30, è in pratica obbligata a battere l'Unicaja Malaga per tenere viva la speranza di passare il primo turno di Eurocup, ...

Basket - la Fiat ko a Sassari : Cotton non basta : La Fiat non riesce a trovare la terza vittoria di fila in campionato: a Sassari, la squadra guidata per la sesta volta di fila da Paolo Galbiati, coach Brown è atteso in città intorno a metà settimana,...

Basket - la Fiat a Vilnius per vincere anche in Europa : Dopo il secondo successo consecutivo in campionato, a Reggio Emilia contro una diretta concorrente per l'accesso ai playoff, la Fiat vola oggi in Lituania : domani , mercoledì, ore 18, diretta su ...

Basket - la Fiat si butta via a Kazan : Terzo ko di fila per la Fiat in Eurocup: a Kazan, in Russia, i gialloblù sono stati sconfitti nettamente dall'Unics 92-78 senza mai entrare in partita. Un ko era nella logica delle cose, ma Torino non ...

Basket - primi due punti in campionato per la Fiat : In un PalaVela che ha accolto 4816 paganti, la Fiat vince il suo primo match di campionato battendo l'Alma Trieste 86-74. Una vittoria che arriva dopo quattro sconfitte in fila, una in Supercoppa, due ...

Basket - Eurocup : la Fiat Torino perde in casa contro il Mornar 84-80 : La Fiat Torino perde la seconda partita stagionale di Eurocup cedendo 80-84 ai montenegrini del Mornar Bar. Una sconfitta, quella all'esordio al PalaVela, arrivata nei secondi finali, quando gli ...

Basket - per Fiat un finale amaro : Il tempo supplementare non piace alla Fiat. Che, dopo avere ceduto in settimana a Francoforte nei cinque minuti di extratime, si ripete anche a Venezia. Alla fine vince infatti l'Umana , 76-75, , ...

DIRETTA / Francoforte Torino (risultato finale 88-85) : la Fiat cade all'overtime (Basket Eurocup) : DIRETTA Francoforte Torino, risultato finale 88-85: dopo un overtime la Fiat cade alla Fraport Arena nonostante le ottime prove di Wilson e McAdoo, inizia male l'avventura nella Eurocup