Basket | 7a giornata Serie A 2018-2019 | Venezia-Milano vale la vetta in solitaria | derby

Basket - Serie A : Pesaro batte Trieste 103-77 nel posticipo della sesta giornata : Pesaro-Trieste, la cronaca del match Dopo un inizio decisamente favorevole all'Alma, capace di scappare fino al +7 grazie a un ispirato Peric, i padroni di casa tornano prepotentemente in corsa ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Pesaro batte Pistoia e torna al successo nel posticipo della 6a giornata : Nel posticipo della 6a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro trova la seconda vittoria stagionale dopo quattro sconfitte consecutive superando Trieste con il punteggio di 103-77. Una partita decisa nel terzo quarto, quando la formazione di Massimo Galli riesce a trovare l’allungo decisivo. La differenza tra le due squadre è evidente dal raffronto delle percentuali al tiro da tre: Pesaro chiude con il 50%, mentre gli ospiti si ...

Basket femminile - le migliori italiane della 6a giornata di A1 : eterna Chicca Macchi - Laura Spreafico guida Broni al terzo posto : Si è giocata sabato 10 novembre la 6a giornata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Sono state numerose le giocatrici italiane, alcune molto giovani, capaci di mettersi in mostra e di far registrare ottime prestazioni. A prendersi il centro della scena però è stata senza alcun dubbio Laura Macchi, per tutti Chicca, che a 39 anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Da sottolineare anche la grande partita di Laura Spreafico, ...

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Giampaolo Ricci e Pietro Aradori trascinatori in una domenica molto tricolore : In attesa del posticipo di stasera tra Pesaro e Trieste, per le sorti dei giocatori italiani in Serie A la sesta giornata rappresenta un bel vedere, in considerazione dei responsi arrivati dai sette campi su cui si sono giocate le partite del weekend. I due protagonisti principali sono un uomo che ormai da anni è stabilmente nel giro della Nazionale e un altro che sta viaggiando a ritmi inaspettati, da MVP del campionato. Giampaolo Ricci è ...

Basket - 6a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince ancora e raggiunge Venezia in testa - Cremona si conferma al terzo posto : Domenica di conferme nella 6a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. In attesa del posticipo di domani tra VL Pesaro e Alma Trieste, quest’oggi Milano ha saputo rispondere alla vittoria di Venezia superando Reggio Emilia con una prova di autorità e conquistando il sesto successo stagionale. Non sbaglia neppure Cremona che espugna Pistoria e si mantiene al terzo posto. Vittorie anche per la Virtus Bologna, che batte e raggiunge Cantù a ...

Basket Serie A – Risultati e classifica aggiornata dopo la 6ª giornata : Risultati e classifica della sesta giornata di Serie A: Milano e Venezia leader, Pistoia ferma a 0 punti In attesa della sfida di domani tra Pesaro e Trieste, che non influiranno troppo sulla classifica, si è conclusa un’appassionante domenica di sfide sui parquet di tutta italiana. Al termine della sesta giornata di Serie A, Venezia e Milano si confermano leader della classifica, mentre Pistoia non riesce a staccarsi dal pesante ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Ricci trascina Cremona alla vittoria - ancora un ko per Pistoia : Niente da fare per Pistoia nella sfida serale di Serie A: la Vanoli Cremona porta a casa un’importante vittoria per 73-90 Si è conclusa la domenica di sfide sul parquet in tutta Italia. ancora manca una sfida, che andrà in scena domani sera, per chiudere la sesta giornata del campionato italiano di Basket di Serie A, ma intanto è tanto lo spettacolo che i giocatori hanno regalato in campo oggi. L’ultima sfida è stata quella ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Bologna supera Cantù - Avellino vince in trasferta a Varese : La Virtus Bologna supera Cantù in casa, Avellino sbanca Varese: i Risultati della 6ª giornata di Serie A Dopo le vittorie di Brindisi nel lunch match e di Milano nel pomeriggio, la domenica della 6ª giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due gare che precedono il posticipo serale fra Pistoia e Cremona. La prima delle due sfide si gioca alla Land Rover Arena di Bologna, palazzetto nel quale la Virtus mantiene il fattore campo e ...

Risultati Serie A Basket 6ª Giornata – Olimpia Milano implacabile : Mike James stende Reggio Emilia : L’Olimpia Milano trova il sesto successo in altrettante partite di campionato: i ragazzi di coach Pianigiani supera Reggio Emilia 100-75 Continuano a viaggiare appaiate Venezia e Milano, entrambe in testa al campionato di Serie A, con 12 punti raccolti in 6 partite. Al successo di ieri dei veneti, vittoriosi a Sassari, ha risposto nel pomeriggio di oggi l’Olimpia Milano, superando 100-75 Reggio Emilia. Fra le file dei campioni in carica si ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Torino ko contro Brindisi nel lunch match : decisivo Banks : Torino crolla in casa contro Brindisi nel lunch match della 6ª giornata della Serie A di Basket: gli ospiti trascinati da un super Adrian Banks Dopo le vittorie di Venezia e Trento nella serata di ieri, la 6ª giornata della Serie A di Basket prosegue con il classico anticipo di mezzogiorno: in campo al Pala Ruffini Torino contro Brindisi. La formazione di casa subisce la terza sconfitta consecutiva, rimandando ancora una volta l’aggancio ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Venezia non si ferma più : Trento batte Brescia : Venezia raccoglie il sesto successo in altrettante gare, Trento vince a domicilio contro Brescia: i Risultati della 6ª giornata della Serie A di Basket La 6ª giornata della Serie A di Basket si apre con due match davvero interessanti che fanno compagnia in questo sabato sera agli appassionati della palla a spicchi: Sassari-Venezia e Trento Brescia. Nella sfida delle 20, Venezia sbanca il Palasport Roberta Serradimigni di Sassari vincendo ...

Basket - 6a giornata 2018-2019 : Venezia sbanca Sassari - Craft firma la prima di Trento con Brescia : Venezia continua nella sua imbattibilità e Trento vince la prima partita in campionato. Sono questi i temi principali degli anticipi della sesta giornata della Serie A di Basket. La Reyer espugna il campo della Dinamo Sassari per 86-83 in rimonta e si conferma in vetta alla classifica. Una partita che ha visto per almeno due quarti i padroni di casa mantenere un comodo vantaggio, ma al rientro dagli spogliatoi Haynes e Daye hanno cominciato a ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Napoli vale il secondo posto - Venezia attende Vigarano per proseguire la striscia di vittorie : Andrà in scena domani, sabato 10 novembre, la 6a giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile, ultimo appuntamento prima della sosta per la Nazionale. Le azzurre di coach Marco Crespi si raduneranno domenica 11 novembre (per questo le partite sono state anticipate a sabato) in vista degli ultimi due decisivi incontri per le qualificazioni ad EuroBasket Women 2019. L’Italia sarà impegnata sabato 17 novembre in Croazia e mercoledì ...

Basket - 6a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia anticipa con Sassari - Milano ospita Reggio Emilia : La sesta giornata della Serie A di Basket si apre domani con due anticipi. Nel primo scende in campo la Reyer Venezia, che sarà ospite del Banco di Sardegna Sassari. La squadra di coach De Raffaele vuole mantenere la sua imbattibilità in campionato ed è reduce da una bella vittoria in Champions League, ma se la vedrà con una Dinamo che vuole riscattare il ko di Cremona e che vuole confermare il buon inizio di stagione (attualmente al quarto ...