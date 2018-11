Bari | auto contro scooter in via Campione | ferito fattorino del supermercato

Bari - caffè 'al vetro' sul lungomare : parcheggia l'auto e la ritrova col finestrino rotto : Domenica pomeriggio da dimenticare per una povera famiglia barese, colpevole solo di essere andata in centro per un giro. L'occasione è data dall'apertura del Castello Svevo e così dopo pranzo tutti ...

Bari - doppio incidente sulla statale 16 : carambola fra auto e bus. Traffico paralizzato in direzione nord : Traffico in tilt sulla statale 16. Poco dopo l'ora di pranzo, infatti, ben due incidenti, entrambi in direzione nord, stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti baresi. Il primo, il ...

Bari - schianto auto-scooter : muore 17enne - ferita una coetanea : Drammatico incidente sabato sera a Bari: lo scooter di un ragazzo di diciassette anni è finito contro una Seat Ibiza che procedeva dalla direzione opposta. Per l’adolescente di Altamura Andrea Piccaluga non c’è stato nulla da fare. Con lui c’era una sua coetanea che è rimasta ferita in condizioni non gravi.Continua a leggere

Bari - cinghiale investe auto al San Paolo. Carrieri : 'Assistenza legale gratuita vittima va risarcita' : Vito e sua moglie sono stati aggrediti da un cinghiale che ha urtato violentemente la loro auto prima di fuggire. Loro sono fortunatamente usciti illesi, mentre la vettura ha riportato più di mille ...

Bari - auto si ribalta sulla superstrada : ferita una coppia di fidanzati : Fortunatamente senza gravi conseguenze l'ennesimo incidente stradale [VIDEO] sulle strade pugliesi. Il bilancio, questa volta, è di due feriti. Si tratta di una giovane ragazza di 32 anni originaria di Tuturano, frazione a sud di Brindisi, e del suo ragazzo, originario di Bari. La coppia viaggiava a bordo di un'autovettura questa notte, e stavano percorrendo la superstrada 16 bis. Nei pressi dello svincolo per Molfetta Nord, l'auto si è ...

Bari - con l auto mandò fuori strada la rivale 44enne agli arresti domiciliari per stalking : I carabinieri di Bitritto hanno arrestato per stalking una 44enne, in esecuzione ad un ordine di custodia cautelare emesso dal gipdel Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura. Le indagini, ...

Bari - sparatoria con inseguimento tra un'auto e una moto : un morto e un ferito grave : La vittima è un ragazzo di 24 anni. Il conflitto a fuoco è cominciato nel rione Carbonara e si è concluso nei pressi dello stadio San Nicola. Nell'incidente tra i due mezzi su cui viaggiavano le persone coinvolte nella sparatoria e un'altra autovettura

Bari - trans senza nome uccisa con una coltellata alla gola nella sua auto : Il corpo è stato ritrovato all'interno della sua utilitaria, inutili i soccorsi: una coltellata le aveva reciso la vena succlavia e non le ha lasciato scampo. A 360 gradi le indagini della polizia che si è messa subito sulle tracce dell'assassino.Continua a leggere