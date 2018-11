Barcellona | una maglia celebrativa per i 20 anni con Nike | è un mix delle divise dal 1998

Barcellona - lite Vidal-Piquè : lo spogliatoio è una polveriera : Confronto acceso tra Vidal e Piquè, che fa seguito a quello tra il difensore e Suarez: in casa Barcellona c’è aria tesa Vidal e Piquè non riescono proprio a fare amicizia. In casa Barcellona la tensione è a fior di pelle quando si parla del cileno, il quale dapprima ha avuto da ridire col tecnico Valverde ed ora sembra abbia avuto una lite con il compagno Piquè. Il motivo? Una palla soggetta che Piquè ha deciso di andare a colpire ...

Barcellona-Betis 3-4 : Messi segna una doppietta ma Valverde va ko : Barcellona-Betis 3-4 20' Firpo, 34' Joaquin, 68' e 90' rig. Messi, 71' Lo Celso, 79' Vidal, 83' Canales Barcellona, 4-3-3,: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Aleñá, 69,, ...

Una fibbia a forma di bomba a mano ha causato l’evacuazione delle principali stazioni ferroviarie di Barcellona e Madrid : Mercoledì mattina la polizia spagnola ha evacuato le principali stazioni ferroviarie di Barcellona e Madrid dopo che la fibbia di una cintura a forma di bomba era stata scambiata per una vera bomba durante un controllo dei bagagli. L’allarme, poi

Inter-Barcellona : Messi va in tribuna : ANSA, - MILANO, 6 NOV - Niente Inter per Lionel Messi. Il talento del Barcellona, reduce da un infortunio al gomito, non andrà nemmeno in panchina nella sfida contro i nerazzurri di stasera: la scelta ...

Inter-Barcellona - dalle 21.00 La Diretta Spalletti chiede una prova di qualità Messi in tribuna : Va in scena a San Siro uno dei big match della 4a giornata della fase a gironi della Champions League di quest'anno: per il Gruppo B si affrontano Inter e Barcellona, rispettivamente seconda a 6 punti ...

Inter-Barcellona - le formazioni ufficiali : gioca Nainggolan - Messi in tribuna : Arriva il Barcellona a San Siro. Con Messi e contro la migliore Inter di stagione. Prova del fuoco per La squadra di Luciano Spalletti. “Messi mette la ciliegina sopra, ma resta sempre il Barcellona. Messi è la maglietta che tutti i bambini chiedono ogni giorno. Significa che è il migliore. Affrontiamo comunque e in ogni […] L'articolo Inter-Barcellona, le formazioni ufficiali: gioca Nainggolan, Messi in tribuna proviene da Serie A ...

Messi come password dei social? Il Barcellona ne consiglia una nuova : Quando la tua password non va bene e la cambia... il Barcellona ! Ebbene sì, è successo davvero. Con i blaugrana che hanno dato un consiglio "social" ai loro stessi tifosi. Scenario: Hotel Melia, ...

Calcio - Champions League : Inter-Barcellona da record - sarà l’incasso più alto della storia di una squadra italiana : La super sfida di Champions League di domani sera tra Inter e Barcellona è già entrata nella storia del Calcio italiano ancora prima di essere giocata. Infatti, come comunicato dallo stesso club nerazzurro, l’incasso di 5,8 milioni di euro rappresenta un record, visto che si tratta del più alto della storia fatto registrare da una squadra italiana. Questa cifra storica è frutto di circa 74mila biglietti venduti per il big match di San Siro e ...

Barcellona - Piqué scende dal pullman e dà una testata allo specchietto : Il Barcellona di Ernesto Valverde domani sera alle ore 21 affronterà l'Inter di Luciano Spalletti allo stadio Giuseppe Meazza. All'andata i blaugrana vinsero per 2-0 frutto delle reti dell'ex Rafinha ...

Liga e Relevent lanciano una petizione per portare Girona-Barcellona in USA : La Liga e Relevent hanno lanciato una petizione tra i tifosi americani per far disputare l'incontro negli Stati Uniti. L'articolo Liga e Relevent lanciano una petizione per portare Girona-Barcellona in USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa del Re : il Real di Solari debutta con una vittoria - Barcellona di misura nel recupero : Esordio col sorriso per il tecnico sulla panchina dei Blancos: col Melilla finisce 4-0. I blaugrana battono 1-0 il Leonesa

Traghetto contro una gru - fiamme al porto di Barcellona - : L'imbarcazione italiana spinta dal forte vento ha colpito in fase di manovra di attracco una gru sul molo. L'incendio è stato prontamente domato e non si segnalano feriti

Barcellona-Real Madrid - Piquè umilia i blancos : “la manita è una tradizione” : Barcellona-Real Madrid, Piquè ha parlato subito dopo la conclusione della gara distruggendo i blancos dopo la sconfitta per 5-1 Gerard Piquè ci ha abituati a dichiarazioni molto forti e pungenti ed anche in occasione del Clasico vinto ieri dal suo Barcellona contro il Real Madrid, ci è andato giù duro. Il calciatore del Barca ha commentato così il 5-1 per i blaugrana: “È impossibile controllare la partita per tutti i novanta minuti, ...

Barcellona Inter - Messi in tribuna : l'argentino assente per infortunio. FOTOGALLERY : l'argentino, costretto a dare forfait per un infortunio al braccio, assiste al match contro l'Inter dalla tribuna e in compagnia del figlio. Il capitano dei blaugrana salterà anche il Clasico contro ...