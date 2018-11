Avvertimento del presidente Bce Draghi ad Italia | Paesi ad alto debito più

Avvertimento del governatore BCE Draghi ad Italia : "Paesi ad alto debito più vulnerabili agli shock" : Nonostante il recente rallentamento dell'economia "la solidità di fondo di salari e della domanda interna - ha spiegato - continua a supportare la valutazione che la convergenza dell'inflazione ...

Pensioni - l'Avvertimento di Damiano : 'Quota 100? Attenti al taglio dell'assegno' : Le considerazioni di Damiano, esponente dem, partono dalle ultime dichiarazioni rese pubbliche dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UpB) che mette in guardia gli italiani sulle forti penalizzazioni a cui andranno incontro optando per quota 100, penalizzazioni che partiranno dal 5% nel caso si anticipasse soltanto di un anno l'entrata in quiescenza. Questo taglio implicito - spiega l’onorevole - non era mai stato tenuto in considerazione, ma è ...

Ue - i Paesi del Nord vogliono una stretta sul fondo salva-Stati : Avvertimento all'Italia : Rep Manovra, Bruxelles vede un deficit verso il 3%. Obbligherà l'Italia a 5 anni di sacrifici dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

SPY FINANZA/ L'Avvertimento della Baviera a Salvini : In Baviera la Csu ha perso diversi voti, ma non si può parlare di un suo crollo. Semmai le elezioni mostrano che la linea alla Salvini non paga.

Manovra - l'Avvertimento del Fondo monetario : 'L'Italia rispetti le regole Ue' : 'Ammonta non a 600 milioni di euro, come stimato dal ministro dell'Economia Tria, ma a 1 miliardo e 700 milioni la riduzione fiscale prevista in Manovra', ha spiegato Salvini. Il vicepremier ha ...

L'Avvertimento di Fitch all'Italia : «A rischio gli obiettivi della manovra» : «Rischi considerevoli per i target della manovra, specie dopo il 2019». E ancora: «I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano». Risultato: dall'attuale «BBB», cioè due gradini sopra il livello «spazzatura» con ...

Manovra - Avvertimento del commissario UE Moscovici : Attenti a debito. Alla fine è il popolo che paga : La politica economica. All'indomani della Manovra annunciata dal governo - Manovra che contro le raccomandazioni di Bruxelles alza l'asticella del rapporto deficit/pil al 2.4% - pesano le parole del ...