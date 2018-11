Aveva in casa 600 grammi di cocaina per almeno 100mila euro | arrestato sessantenne

Pedofilia - arrestato un operaio a Rapallo. Aveva 8mila video in casa : La polizia postale di Genova ha arrestato un uomo a cui è stato trovato in casa materiale pedopornografico. La polizia ha sequestrato 8 mila file molti dei quali meticolosamente catalogati per età delle bambine, alcune anche infanti, e per tipologia di video spesso particolarmente violenti. L'arrestato è un operaio edile di 40 anni residente a Rapallo. L'uomo in passato ha subito una condanna per tentata rapina e violenza ...

Katherine MacGregor è morta/ La celebre Harriet Oleson de "La casa nella prateria" : Aveva 93 anni - IlSussidiario.net : E' morta l'attrice Katherine "Scottie" MacGregor, famosa per il ruolo di Harriet Oleson nel celebre telefilm degli anni '70/'80 La casa nella prateria.

Bologna - sembrava morte accidentale : figlio l’Aveva uccisa in casa prima di chiamare il 118 : L'uomo aveva chiamato il 118 dicendo che la madre si era strozzata con un boccone di cibo andato di traverso. In realtà si trattava di omicidio: era stato lui ad ucciderla strangolandola in casa al culmine dell'ennesimo litigio. Ad insospettire sanitari e polizia i segni sul collo della vittima, il figlio infine ha confessato.Continua a leggere

SERDIANA - Aveva in casa 30 chili di materiale esplosivo : arrestato 42enne : Il materiale recuperato, in ottimo stato di conservazione ed efficienza, ha fatto pensare ai militari che l'esplosivo non avesse come unica destinazione quella degli spettacoli pirotecnici.

Brasile - avvocato di Torino ucciso dalla fidanzata un mese fa : finora Aveva tenuto in casa il cadavere : L’aveva conosciuta a Torino, dove viveva, e aveva deciso di trasferirsi con lei in Brasile nel giugno scorso. Ma Cléa Fernanda Máximo ha confessato di avere ucciso a coltellate il fidanzato, l’avvocato 48enne Carlo Cicchelli, con il quale abitava nella città di Maceiò. In più ha tenuto il suo cadavere in casa chiuso in un sacco per 40 giorni e ha utilizzato il suo cellulare per farsi mandare denaro dai parenti in Italia. I familiari ...

Minaccia la convivente con un fucile - in casa Aveva vero e proprio arsenale : Erano anni che subiva maltrattamenti e violenze dal compagno, spesso ubriaco, culminati domenica scorsa in un litigio in cui si è vista puntare contro un fucile. Così, la donna, una colombiana di 35 ...

Avevano la casa piena di merce rubata nei negozi : Denunciata per ricettazione dai carabinieri una coppia di coniugi georgiani residente a Vernio. Tra i prodotti sequestrati comestici, asciugacapelli e dolci

Mandy Blank trovata morta in casa : la trainer delle star Aveva 42 anni - : Campionessa di bodybuilding e preparatrice atletica di celebrità di Hollywood è stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua casa di Los Angeles. Le autorità escludono l'ipotesi di un ...

Biella - pensionato ucciso a sprangate : il killer è il vicino di casa - l'Aveva sorpreso a rubare : Forse ha sorpreso il suo vicino mentre rubava in casa e lui l'ha ucciso a sprangate. E' morto così Dino Baglioni, il pensionato 90enne di Pralungo (Biella) trovato nella sua abitazione...

Biella - pensionato ucciso a sprangate. È stato il vicino di casa : “L’Aveva sorpreso a rubare” : Lorenzo Osella, 34 anni, ha confessato l'omicidio del novantenne di Pralungo. Il ladro, entrato nella sua casa di regione Malavecchia, forse vistosi scoperto da Baglioni l’avrebbe colpito violentemente fratturandogli il cranio.Continua a leggere

Ragusa - 66enne trovata morta in casa : Aveva il cranio fracassato. Esclusa la rapina - si indaga nella sfera personale : Riversa in una pozza di sangue nel soggiorno della propria casa, nel centro storico di Ragusa, vicino al municipio. Maria Zarba, 66 anni, è stata trovata così dal nipote, che viveva con lei, al rientro dal lavoro nella serata di giovedì. La donna aveva il cranio fracassato, e numerose ferite da corpo contundente alla testa. All’arrivo dell’ambulanza, intorno alle 20.30, i medici del 118 ne hanno constatato la morte. “Stiamo ...

Scomparsa dalla casa del compagno - Brenda Aveva una stlaker? : "Una donna la minacciava", dicono le amiche di Brenda. "So chi è" afferma Andrea Felicetti, il compagno della cinquantaduenne Scomparsa da Verona 84 giorni fa. La rivale in amore di Brenda Soares, secondo Andrea Felicetti, sarebbe una donna abruzzese ancora innamorata di lui e non la donna a cui si è legato dopo la Scomparsa di Brenda. Le attenzioni ossessive della rivale, hanno avuto un ruolo nella Scomparsa di Brenda?Continua a leggere

Trovata morta nella sua casa la giudice D'Alessandro. Aveva firmato gli arresti del clan Spada : Simonetta D'Alessandro, giudice di sezione al Tribunale di Roma è stata Trovata senza vita nella sua casa a Roma. Non sentendo la madre, il figlio preoccupato si è rivolto ai carabinieri della stazione Roma Prati che sono entrati con i vigili del fuoco nella casa della donna. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. La donna sarebbe morta per un malore. Lo scorso gennaio D'alessandro firmò l'ordinanza di ...

Trovata morta in casa il giudice Simonetta D’Alessandro. Aveva 58 anni e autorizzò gli arresti del clan Spada : Simonetta D’Alessandro Trovata morta in casa. A lanciare l’allarme è stato il figlio che non la sentiva da qualche ora. Così nella giornata di sabato pomeriggio vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in un appartamento in Passeggiata di Ripetta dove hanno trovato senza vita il magistrato Simonetta D’Alessandro, 58 anni, da qualche mese presidente della X Sezione penale del tribunale a piazzale Clodio, ma prima giudice per le ...