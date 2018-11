Audio e testo di Chi l’ha detto di Raffaella Carrà | il nuovo singolo che anticipa l’album

Premio AudioCoop a cura del MEI per il Miglior Testo tra i 25 finalisti : ALL MUSIC NEWS Premio AudioCoop a cura del MEI per il Miglior Testo tra i 25 finalisti Si sono concluse le selezioni di Area Sanremo Tour. Saranno 25 i finalisti che saranno selezionati dalla Giuria di Sanremo Giovani per approdare in 6 alle finali su Rai Uno a dicembre che decideranno i due vincitori finali, insieme agli altri 18 provenienti da Sanremo Giovani. Tra i 25 finalisti di Area Sanremo, verrà assegnato il Premio al Miglior Testo da ...

La nostra vita di Cordio in corsa per Sanremo Giovani con uno spaccato sul senso del tempo (Audio e testo) : La nostra vita di Cordio concorre per Sanremo Giovani per un posto nella finale di dicembre e per sognare di entrare tra i big che si sfideranno direttamente sul palco del Teatro Ariston nel quale ci sarà posto per 24 artisti e per due delle nuove proposte. Pierfrancesco Cordio nasce a Catania e si appassiona alla musica fin da Giovanissimo, componendo la sua prima canzone all'età di soli 13 anni. Le prime esperienze sono quelle nei ...

Andrea Vigentini verso Sanremo Giovani in Magari con il beneficio del dubbio (Audio e testo) : Andrea Vigentini verso Sanremo Giovani con Magari, un brano nel quale si parla d'amore ma anche di tanti se e ma che caratterizzano il sentimento più controverso e complicato che alberghi nel cuore dell'uomo. Classe 1985, Andrea Vigentini entra a far parte del Bevoice Gospel Choir nel 2007 con il quale conduce diversi concerti in Italia e all'estero. Nello stesso anno, è anche corista per il tour di Milva. Col coro, Andrea Vigentini ha anche ...

Audio e testo Centomila volte di Einar Ortiz - il nuovo singolo su un amore finito verso Sanremo Giovani : Centomila volte di Einar Ortiz è tra le canzoni presentate a Sanremo Giovani. I 69 finalisti affronteranno oggi, lunedì 12 novembre, l'audizione dal vivo negli studi Rai di Roma al cospetto della commissione musicale del Festival di Sanremo 2019 presieduta dal direttore artistico ClAudio Baglioni. Da qui emergeranno i nomi di coloro che si sfideranno in diretta su Rai1 il 20 e il 21 dicembre. Dei 24 cantanti che si esibiranno in diretta su ...

Audio e testo di Ragazza di Periferia di Anna Tatangelo con Achille Lauro e Boss Doms nel segno delle origini comuni : Ragazza di Periferia di Anna Tatangelo con Achille Lauro e Boss Doms arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 9 novembre. Il nuovo singolo mette insieme due mondi apparentemente distanti che viaggiano su binari paralleli, quelle comuni di Periferia. Sono così due realtà che si incontrano per dare vita a qualcosa di nuovo, mettendo insieme le storie di due ragazzi di Periferia, quali sono Anna Tatangelo e Achille ...

Chiaro di luna è il nuovo singolo di Jovanotti dedicato alla moglie Francesca (Audio e testo) : Il nuovo singolo di Jovanotti è Chiaro di luna. Il brano arriva dopo Viva la libertà e a qualche settimana dal rilascio dell'album live e del DVD che contiene il concerto al Mediolanum Forum di Assago con il quale ha concluso il tour dedicato a Oh, vita! Si tratta della canzone che Lorenzo Cherubini ha voluto riservare a sua moglie Francesca, alla quale aveva già dedicato la nota e molto amata A te. Il brano è già stato definito come la ...

Sincera è il nuovo singolo di Fred De Palma dopo il successo con D’Estate Non Vale (Audio e testo) : Quest’ultimo anno è stato simbolico per il rapper Fred De Palma che ha pubblicato una delle più grandi hit della scorsa estate, con la quale ha raggiunto quasi 26 milioni di streaming su Spotify e 50 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale di YouTube. Si tratta del brano “D’Estate non Vale”, in duetto con Ana Mena. La coppia è salita sui palchi estivi come quello del Wind Summer Festival a Roma, e ha ottenuto il disco d’oro per le oltre ...

Respirare è il nuovo singolo dei Subsonica da 8 con video in anteprima alla Mole Antonelliana (Audio e testo) : Il nuovo singolo dei Subsonica è Respirare. La band di Samuel Romano ha finalmente sciolto le riserve sul ritorno in radio, dopo l'apertura delle prenotazioni per assistere all'anteprima del videoclip dedicato al brano. Si tratta del secondo singolo estratto da 8, disco che hanno rilasciato a seguito del loro ritorno in gruppo dopo le varie esperienze da solisti condotti dai membri dello storico gruppo torinese. Solo qualche giorno fa, i ...

Audio e testo di Thank You - Next di Ariana Grande - nel nuovo singolo tutti gli ex fidanzati e l’omaggio a Mac Miller : Aveva promesso ai fan che avrebbe pubblicato nuova musica prima del previsto e in effetti Thank You, Next di Ariana Grande è stato rilasciato in modo del tutto inaspettato alla mezzanotte tra sabato 3 e domenica 4 novembre su Spotify e Youtube. La popstar americana, dopo un mese trascorso nel lutto per la morte dell'ex compagno Mac Miller, ha deciso di tornare sulle scene con un brano biografico ispirato alle relazioni sentimentali più ...

Ultimo - Poesia senza veli | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ultimo, Poesia senza veli: Audio + Testo, video, MP3 Ultimo, Poesia senza veli Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Ultimo è Poesia senza veli: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Ultimo, Poesia senza veli Testo E Lyrics in italiano Ultimo Poesia senza veli canzone […]

Gemitaiz - Chiamate perse | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gemitaiz, Chiamate perse: Audio + Testo, video, MP3 Gemitaiz, Chiamate perse Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gemitaiz è Chiamate perse: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Lunedì 29 ottobre 2018 è stato pubblicato su YouTube il video di Chiamate perse, nuovo singolo di Gemitaiz, il rapper romano […]