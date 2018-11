Atp Finals | Zverev in semifinale

Atp Finals 2018 - Zverev supera 7-6 - 6-3 Isner nel gruppo Kuerten. Il tedesco in semifinale con Federer : Zverev-Isner, la cronaca Il primo set vive, come previsto, sui turni di battuta dei due protagonisti. Isner fallisce l'unica palla break nell'undicesimo game, che coincide anche con un set point: l'...

Atp Finals – Zverev batte Isner e si qualifica : il tedesco si impone in 2 set e prenota la sfida contro Federer : Alexander Zverev vince il terzo e ultimo match del Gruppo A: il tedesco supera Isner e si qualifica per la semifinale contro Roger Federer Bastano 1 ora e 22 minuti ad Alexander Zverev per staccare il pass per le semifinali delle ATP Finals. Il talentino tedesco, presentatosi a Londra da numero 5 al mondo, ha superato in due set John Inser, vincendo la partita con il punteggio di 7-6 (7-5 al tie-break) / 6-3. Alexander Zverev ha dunque ...

Atp Finals – Federer vola basso : “centesimo trofeo? Contro questo Djokovic sarà dura” : Roger Federer ammette di giocare ‘partita per partita’ senza pensare al centesimo trofeo in carriera, del resto Contro ‘questo Novak Djokovic’ anche lo stesso svizzero sa che sarà dura Dopo la vittoria su Kevin Anderson, Roger Federer ha concluso al primo posto il Gruppo B. Un risultato quasi impensabile dopo il ko iniziale Contro Nishikori. Adesso lo svizzero però sembra aver alzato leggermente il livello, quanto ...

Tennis - Atp Finals 2018 : Novak Djokovic già in semifinale per assicurarsi il primato - sfida all’ultimo sangue tra Zverev e Isner : Sesta ed ultima giornata di queste ATP Finals 2018 dedicata alla fase a gironi. Dopo che lo svizzero Roger Federer e il sudafricano Kevin Anderson hanno staccato il biglietto per le semifinali, è il momento di definire il quadro preciso della situazione anche per quanto concerne il “Guga Kuerten Group”. Quest’oggi vedremo scendere sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, uscito ...

Tennis - Atp Finals 2018 : il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv : Si conclude la fase a gironi delle ATP Finals di Londa. Sul veloce indoor della O2 Arena di Londra ultima tornata di incontri per il gruppo “Guga Kuerten” che stabilirà gli ultimi due semifinalisti di questo Masters. Novak Djokovic, numero 1 del mondo e con due vittorie all’attivo, se la vedrà contro il croato Marin Cilic (n.6 del ranking) e cercherà di realizzare l’en-plein e concludere in vetta al proprio ...

Atp Finals - Federer batte Anderson e si qualifica come primo : Roger Federer batte con un secco 2-0 Kevin Anderson concludendo in bellezza il gruppo "Lleyton Hewitt" dell' Atp Finals di Londra e prendendosi la rivincita dopo la sconfitta nei quarti di finale a ...

Tennis - Atp Finals : prima vittoria per Thiem. Federer in semifinale : TORINO - Quinta giornata delle Atp World Tour Finals 2018 di Londra , l'ultima del round robin per quanto riguarda il 'Lleyton Hewitt Group'. Nel primo match l'austriaco Dominic Thiem , numero 8 del ...

Tennis - Atp Finals 2018 : Roger Federer vola alle semifinali da leader! Kevin Anderson battuto ma comunque qualificato : Va in archivio la quinta giornata delle ATP World Tour Finals 2018 a Londra. In scena sul veloce indoor della O2 Arena l’ultima tornata di incontri del “Lleyton Hewitt Group” e le attese erano tutte per Roger Federer che, dopo diverso tempo, arrivava all’ultimo incontro del Masters senza avere la certezza di essere qualificato. Tuttavia prima che lo svizzero entrasse in campo un altro match precedeva l’esibizione ...

