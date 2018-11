Atalanta | scomparso Flemming Nielsen | la società si unisce al cordoglio

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 novembre 2018) L’è in lutto per la scomparsa di. Ecco la nota del club nerazzurro: “Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famigliacon grande commozione sono vicini alla famigliaper la scomparsa del caroe partecipano al loro profondo dolore.era arrivato a Bergamo dalla Danimarca nel 1961 e in tre anni è riuscito a conquistarsi l’affetto, la stima e la riconoscenza dei bergamaschi, scrivendo pagine di storia importanti, una su tutte la conquista della Coppa Italia nel 1963. Una volta conclusa la sua esperienza in nerazzurro, il suo legame con l’e Bergamo è rimasto fortissimo. Ci ha lasciato non solo un grande calciatore e un grande uomo, ma anche un atalantino vero. Lo ricorderemo sempre con quel suo sorriso sincero, quel suo accento inconfondibile e con al collo la sua medaglia ...