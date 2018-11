ATA | appalti di pulizia | arriva la data delle 12 mila internalizzazioni

ATA - stop appalti di pulizia : che fine ha fatto la stabilizzazione degli Lsu? : Gli addetti ai servizi di pulizia, ausiliariato, decoro nelle scuole italiane attendono risposte in merito alla loro stabilizzazione, annunciata in questi mesi dalla maggioranza dell’esecutivo. Come riferito precedentemente, infatti, pare che i conti sullo stop agli appalti di pulizia, su cui più volte è intervenuto Luigi Gallo (M5S), non tornino a tutti. Sarà forse tutto da rifare? Che fine hanno fatto le 12 mila stabilizzazioni degli Lsu ...

ATA - stop appalti di pulizia e stabilizzazione Lsu : tutto da rifare : I circa 12 mila lavoratori delle ditte di pulizia esterni da stabilizzare con la risoluzione 37 di Luigi Gallo (M5S) restano fuori dal personale ATA. tutto da rifare. La notizia riportata da Italia Oggi arriva a sorpresa per tanti. tutto sembrava pronto per la stabilizzazione degli Lsu, soprattutto dopo la votazione con esito positivo lo scorso 17 ottobre in Commissione Cultura della Camera. E invece la situazione resta ancora nel ...

ATA - pronte le risorse per le assunzioni dei lavoratori appalti pulizie : il comunicato : Luigi Gallo (M5S), poco fa, ha informato che i soldi per l’assunzione dei lavoratori degli appalti di pulizia esterni ci sono. “Manovra, M5S: con risorse ‘Scuole belle’ internalizziamo i lavoratori degli appalti” così scrive il presidente della VII Commissione Cultura della Camera sulla propria pagina Facebook. Lo stop agli appalti di pulizia è ormai prossimo ora che anche le risorse si sono trovate. Stop appalti di ...

ATA - stop appalti di pulizia : ci sarà più spazio per i precari in graduatoria - Gallo spiega perché : Lo stop agli appalti di pulizia ha letteralmente diviso il mondo ATA. Da una parte ci sono quelli che esultano per il risultato raggiunto, ma dall’altra c’è chi vede come un’ingiustizia la stabilizzazione di coloro che lavorano nelle ditte esterne di pulizia. Altri ancora vedono come una minaccia al proprio posto queste nuove assunzioni. Luigi Gallo (M5S), presidente della VII Commissione Cultura della Camera, nel video postato ...

ATA - stop appalti di pulizia : distribuzione dei posti per provincia : Come verranno distribuite le 12 mila nuove stabilizzazioni ATA, dopo lo stop agli appalti di pulizia esterni? Lo scorso mercoledì 17 ottobre si è detto sì alle 12 mila assunzioni ATA. Questi lavoratori attualmente dipendenti di ditte e cooperative esterne di pulizia, non saranno in realtà dei nuovi assunti nel vero senso del termine. Andranno ad occupare dei posti accantonati da anni. in sostanza saranno assunti sui posti che già occupano. Non è ...

Assunzioni ATA - depositATA risoluzione stop appalti di pulizia : a giorni la votazione : La risoluzione numero 37 si avvia alla conclusione. Lo stop agli appalti di pulizia alle ditte e cooperative esterne è in fase di chiusura. Da mesi aggiorniamo i nostri lettori, seguendo passo per passo la vicenda che andrà a cambiare in maniera importante il personale ATA ma, soprattutto, il futuro di coloro che attualmente sono assunti dalle ditte esterne di pulizia. Per la internalizzazione degli appalti di pulizia nelle scuole manca solo la ...

Assunzioni ATA - stop appalti di pulizia in Parlamento : settimane decisive : L’onorevole Luigi Gallo (M5S) torna a parlare dello stop agli appalti di pulizia nelle scuole. In questi mesi il presidente della VII Commissione Cultura della Camera più volte è intervenuto sulla questione tanto dibattuta della internalizzazione del servizio di pulizia negli istituti scolastici. Nei giorni scorsi Gallo è tornato ad aggiornare sugli appalti di pulizia dalla sua pagina Facebook, informando dell’importante ...

