Arte | così la diagnostica per immagini ne svela i segreti

Scherzi a pArte - Barbara D'Urso lascia sotto-choc Paolo Bonolis : all'età di 61 anni si presenta così / Guarda : Vittima della prima puntata di Scherzi a parte è stata la regina di Mediaset Barbara D'Urso . La conduttrice si è presentata alla corte di Paolo Bonolis con un abbigliamento che ha letteralmente ...

E’ un mArtedì da leoni! Cuore - grinta - carattere - tecnica e ‘fattore campo’ : così Inter e Napoli preparano lo sgambetto a Barcellona e Psg : E’ un martedì da leoni. Si gioca un turno fondamentale valido per la Champions League, due le italiane in campo: Inter e Napoli. La competizione è arrivata nella fase decisiva, l’obiettivo delle due squadre è quello di staccare il pass per gli ottavi di finale, sarebbe un risultato già molto importante considerando le difficoltà del girone. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un momento entusiasmante, così come ...

Diablo Immortal : Blizzard non si aspettava reazioni così negative da pArte dei fan : Gli ultimi giorni non sono stati certo uno spasso per Blizzard, la compagnia ha infatti subito l'ira di gran parte della community dopo aver annunciato Diablo: Immortal durante la BlizzCon 2018. Per chi se lo fosse perso, parliamo di uno spin-off di Diablo solo per dispositivi mobile.Come riporta Comicbook, il co-fondatore di Blizzard Allen Adham, ha affermato durante una recente intervista con Kotaku che la compagnia si aspettava il disappunto ...

DiMArtedì - Elsa Fornero umilia Laura Castelli : 'Dite così tante bugie che fate quasi tenerezza' : Scontro in diretta a DiMatedì su La7 tra Elsa Fornero e Laura Castelli sulla manovra. La sottosegretaria grillina all'economia si dice fiduciosa: 'Ci sono maggiori investimenti, il reddito di cittadinanza pensato in particolare per i giovani, in un mondo in cui il lavoro cambia, e c'è quota 100. Poi c'è un fondo per ...

Il filmato che incastra Corona : "Così preparava la pArte per il Gf" : Fabrizio Corona aveva preparato a tavolino l'incontro con Silvia Provvedi ? Certo, il suo discorso è sembrato a tutti molto deciso. Forse anche troppo. L'ormai ex dei paparazzi sembrava impegnato ad ...

Fico : forza non risolve problemi così complessi - più amore e pArtecipazione : Roma – “Servono meno ruspe, ma piu’ amore, idee e partecipazione. Non possiamo pensare che problemi cosi’ complessi si risolvano in un unico modo, ovvero solo con la forza. Serve invece la forza dell’intelligenza. Programmando e integrando scuola, cittadini, forze dell’ordine”. Cosi’ il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell’apertura dell’European metropolitan ...

Contratto tra i genitori e la ditta : così a Bacoli ripArte la refezione scolastica : Al via la mensa scolastica: il servizio di refezione parte lunedì 29 nell'istituto comprensivo Paolo di Tarso, che comprende i plessi Marconi, Baia, Miseno, Guardascione e Stufe di Nerone. A tal fine, ...

La “performance” dell’eurodeputato della Lega : calpesta con la scarpa le cArte di Moscovici. E il commissario reagisce così : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, insieme al colLega Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue. ha appena dato notizia, al Parlamento europeo di Strasburgo, della bocciatura della manovra italiana targata M5s-Lega. L’eurodeputato del Carroccio, Angelo Ciocca, si avvicina al tavolo dei relatori e, con la scarpa in mano, afferrati i documenti di Moscovici, li calpesta ripetutamente sotto gli ...

Il «caso Burri» Così si vende un'opera - a regola d'Arte - : ... ricordando i Canaletto venduti in Inghilterra dal console Smith, la Gioconda di Leonardo 'esportata' dallo stesso pittore, la fortuna di Morandi e di Fontana, di Gnoli e dello stesso Burri nel mondo ...

Così funzionerà lo sconto sulle cArtelle di Equitalia. “Solo per chi è in difficoltà” : Dalle prime righe del famigerato articolo 9 del Decreto fiscale il governo cancella tredici parole e Così annulla la possibilità di sanare tasse sugli immobili e attività finanziarie all’estero. Poi sparisce completamente il comma 9, quello che introduceva lo scudo sui reati penali ed in questo modo Di Maio e Salvini siglano la loro pace fiscale. I...

New York celebra Napoli e nasce il museo della Pizza : che diventa così un’opera d’Arte : Gli americani hanno deciso di dimostrare la loro passione per uno dei cibi più famosi del mondo aprendo un vero e proprio museo della Pizza: un’esperienza interattiva e social, che guarda alla tradizione del celebre piatto partenopeo in chiave pop. Chissà cosa ne penseranno i napoletani, di questo amore per la Pizza made in Usa.Continua a leggere

Rapina a Lanciano - "Credevo ci avrebbero uccisi" così il dott. MArtelli dopo brutale aggressione : Chieti - "A ogni domanda mi dava un cazzotto. Poi ha tagliato l'orecchio di mia moglie e non ho capito più niente. Ero convinto che c'avrebbero ammazzato tutti e due". E' la drammatica testimonianza di Carlo Martelli, a poche ore dalla brutale Rapina subìta in casa assieme alla moglie, Niva Bazzan, alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. L'orrore avviene nella villa dei ...

Rapina a Lanciano - "Credevo ci avrebbero ucciso" così il dott. MArtelli dopo brutale aggressione : Chieti - "A ogni domanda mi dava un cazzotto. Poi ha tagliato l'orecchio di mia moglie e non ho capito più niente. Ero convinto che c'avrebbero ammazzato tutti e due". E' la drammatica testimonianza di Carlo Martelli, a poche ore dalla brutale Rapina subìta in casa assieme alla moglie, Niva Bazzan, alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. L'orrore avviene nella villa dei ...

GRIGLIA DI PArteNZA MOTOGP / Gp Aragon 2018 - così l'anno scorso : fu Vinales in pole position : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Aragon 2018: la battaglia per la pole position sul circuito del Motorland Aragon, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:24:00 GMT)