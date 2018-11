Arriva la sugar tax | quanto aumenterà il prezzo di Coca Cola e bevande zuccherate

La 'Sugar Tax' Arriva anche in Italia - è la proposta di 5 Stelle e Lega : arriva anche in Italia la "sugar tax" ed è già battaglia per definire la destinazione delle risorse che ne deriveranno. I principali ministeri iniziano iniziano a contendersi i proventi delle nuove tasse che saranno applicate in primis alle bevande zuccherate. Dopo che numerosi Paesi europei hanno deciso di seguire il Regno Unito nella lotta contro l'obesità e il diabete, oggi il Governo Italiano ha chiuso le presentazioni dei parlamentari per ...