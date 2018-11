Arlberg | la vacanza invernale perfetta tra tradizione e modernità

gqitalia

(Di venerdì 16 novembre 2018) L’è la più grande area sciistica dell’Austria, a cavallo tra Tirolo e Vor, ed è la destinazione ideale se ami una: tantissima neve (mediamente 9 metri l’anno!) 305 km di piste, accessibili tramite 88 impianti di risalita e funivie, oltre 200 km dedicati al freeride, compresi i parchi per snowboard, e soprattutto unasecolare: qui è stato inventato lo sci alpino moderno, quando i pionieri del XIX secolo riuscirono nelle prime discese a spazzaneve, e già nel 1921 si tenne la prima corsa in contemporanea con l’apertura della prima scuola di sci. Insomma, tra St. Anton, la mondana Lech, l’esclusiva Zürs, la famigliare Stuben e la storica St. Christoph, c’è proprio da divertirsi e rilassarsi. Non per niente il resort è compreso tra i “Best of the Alps“, il ristretto gruppo delle 12 più prestigiose ...