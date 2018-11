Argentina | che festa in ritiro per Dybala!

Argentina : crisi economica e sociale - da conferenza episcopale severe critiche a gestione politica : Buenos Aires, 06 nov 13:12 - , Agenzia Nova, - La crisi economica, il malumore sociale, l'intolleranza politica, il dibattito sull'aborto, gli attacchi contro il papa da dentro e fuori... , Abu,

Video / Brasile Argentina (1-0) : highlights e gol. Tite : squadra concentrata (Amichevole) : Video Brasile Argentina (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita amichevole, giocata a Jeddah. Decide il derby sudamericano la rete di Miranda al 93'. (Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina - avanzano anche Slovenia - Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia - Australia - USA e Cina : Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora ...

Brasile-Argentina - Neymar : “Loro forti anche senza Messi” : A poche ore da Brasile-Argentina, amichevole di lusso tra i due colossi del Sudamerica, ha parlato in conferenza stampa il capitano dei verdeoro, Neymar. Il numero dieci ha messo in guardia i suoi dall’Albiceleste, a suo parere forte anche senza Lionel Messi: “È vero che Messi non sarà in campo, ma per noi questa rimane una partita molto importante: parliamo di Brasile-Argentina. Ci si aspetta tanto da queste due nazionali ...

Wanda Nara - moglie-agente di Mauro Icardi/ "In Italia sempre polemiche. Belen? In Argentina non è conosciuta" : Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi: "In Italia sempre polemiche. Belen? In Argentina non è conosciuta", lunga intervista dell'opinionista di Tiki Taka a Tv Sorrisi e Canzoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Argentina : Rea vince anche Gara 2 del WorldSBK : Jonathan Rea, già campione 2018, non mostra alcun segno di stanchezza ed è più motivato che mai a battere tutti i record del Mondiale FIM Superbike realizzati dai suoi predecessori nel corso degli anni. Nel debutto assoluto del Campionato in Argentina, sul nuovo circuito di San Juan Villicum, il nordirlandese realizza una splendida doppietta portando […] L'articolo Argentina: Rea vince anche Gara 2 del WorldSBK sembra essere il primo su ...

SBK 2018 - Rea : 10 e lode anche in Argentina : Griglia invertita, partenza dalla terza fila, rimonta furiosa e spettacolare, testa della corsa conquistata, fuga solitaria, vittoria. Questo lo schema delle seconda corsa a El Villicum, stesso ...

Pronostico e analisi Brasile-Argentina - Amichevole internazionale 16-10-2018 : Pronostico e analisi di Brasile-Argentina, Amichevole internazionale, 16 ottobre 2018.Il ‘clasico’ per nazionali! Un appuntamento che per gli amanti del pallone è un must, a prescindere che si tratti di Amichevole o incontro ufficiale. Tra un Brasile che cerca conferme, battuto ai mondiali soltanto dalla tenacia del Belgio, ed un’Argentina che sta provando a ricostruire con Scaloni qualcosa di importante dopo le macerie lasciate da Jorge ...

Superbike - GP Argentina 2018 : un infinito Jonathan Rea fa sua anche gara-2 - secondo Forès - terzo Melandri : anche dall’altra parte del mondo è sempre un Jonathan Rea-show nel Mondiale di Superbike 2018. Il campione del mondo, nonostante abbia già ampiamente messo le mani sul titolo, non si stanca di vincere, e completa la doppietta anche nel Gran Premio di Argentina a Villicum. Dopo il successo di ieri, infatti, il portacolori della Kawasaki, concede il bis in gara-2, scattando dalla terza fila, ma raggiungendo presto la prima posizione. Gli ...

Quant’è bella la fidanzata di Pezzella?! Agustina Bascerano - la sexy Argentina che ha conquistato il cuore del difensore della Fiorentina [GALLERY] : Agustina Bascerano è la bellissima fidanzata di German Pezzella: il calciatore argentino è difensore, leader e capitano della Fiorentina German Pezzella ha firmato solo qualche giorno fa il suo primo gol con l’argentina. Il calciatore della Fiorentina, oltre ad aver mostrato le sue doti con la sua Nazionale, è diventato un vero e proprio leader in campo tra le fila della squadra viola. Sarà anche merito della splendida fidanzata ...

Amichevoli : Mbappé salva la Francia contro l'Islanda - Lautaro-gol in Argentina-Iraq : I vichingi islandesi non si stancano mai di sorprendere. Sinceramente sembrava avessero esaurito le batterie, nelle prime due gare di Nations League lo scorso settembre hanno incassato 9 reti da Svizzera e Belgio, tornando improvvisamente quella formazione di volenterosi dilettanti che aveva caratterizzato il calcio della piccola isola per decenni. Nel piccolo stadio di Guingamp stava invece avvenendo una sorta di miracolo sportivo: l'Islanda ...