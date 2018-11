“Are you Italian?” - la risposta di Ogbonna è esilarante [VIDEO]

calcioweb.eu

: 'Sei Campione del Mondo' è la frase più bella che possano dirti. 'You are the World Champion' are the most beauti… - PeccoBagnaia : 'Sei Campione del Mondo' è la frase più bella che possano dirti. 'You are the World Champion' are the most beauti… - acmilan : Good Matchday morning, Rossoneri! Are you getting ready for #MilanJuve? Buongiorno rossoneri. Come vi state prepara… - DjaJ25217377 : YOU.!.! Are!!!! All seeeeeeee e eeee e ee e n -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Gli ultimi mesi non sono stati entusiasmanti per il difensore, l’ex Torino e Juventus ed attualmente al West Ham non sta entusiasmando in Inghilterra e per questo motivo potrebbe cambiare maglia a gennaio con alcuni club interessati al difensore, dal Milan fino ad arrivare alla Roma. Nel frattempo sul web sta circolando unche riguarda proprio il calciatore, si tratta di una diretta sui social, tante domande da parte dei fan, alcune anche sul futuro del calciatore. Poi un tifoso chiede: “are you Italian?”, ladel calciatore è statae ben presto ha fatto il giro del web. In basso ecco ildel difensore. GUARDA IL–> “Are you Italian?”, ladiSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...