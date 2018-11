Arbitro aggredito nel Lazio | ecco la “Partita dell’amicizia” | arbitreranno due

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 novembre 2018) Ovviamente non c’è calcio senz’, ma la voglia di giocare e confrontarsi per dire no alla violenza è sempre più forte e sentita soprattutto dalle giovani leve. È quanto accade all’Ottavo Municipio di Roma dove sabato 17 novembre, quando i campionati nelle serie minori resteranno fermi per lo sciopero indetto dall’Associazione italiana arbitri (AIA) come forma di protesta contro l’aggressione del giovane direttore di gara Riccardo Bernardini, i giovanissimi calciatori di due squadre romane, l’OMC Roma e il Poseidon, scenderanno lo stesso in campo dando vita alla “Partita dell’Amicizia”. Il match previsto alle 16 sul campo G.Fiorini di Via Costantino avrà un copione molto particolare: le due squadre saranno mischiate e per due ragazzi ci sarà l’opportunità di sperimentare l’arbitraggio. Al fischio finale per chi ...