Apple Watch 4 | la prova di GQ | puoi finalmente lasciare l’iPhone a casa?

Apple Watch Nike+ - in arrivo nuovi cinturini con quadranti abbinati - : Attraverso un annuncio visibile nell'app di Nike per iPhone l'azienda ha infatti annunciato l'imminente disponibilità di tre nuovi cinturini, una versione Olive Flak della serie Sport e due modelli ...

Spotify - ecco la nuova app per Apple Watch : Le novità ruotano anzitutto intorno al maggiore controllo delle attività in corso sull'account Spotify direttamente dal quadrante dello smartWatch più venduto del mondo. Durante gli impegni ...

Spotify : disponibile la nuova app per Apple Watch : Spotify è il servizio di streaming musicale più utilizzato in Italia, seguito solo a grande distanza da Apple Music e Deezer. I motivi di questo successo stanno nell’immenso catalogo multimediale a disposizione degli utenti e leggi di più...

Spotify sbarca sull’Apple Watch - tutta la musica a portata di mano : Spotify arriva sull’Apple Watch. La più popolare app di musica in Italia ha annunciato ufficialmente il suo arrivo nell’App Store, dopo una lunga fase di test. Nella nota ufficiale si legge che l’azienda produttrice è consapevole “dell’importanza di poter fruire di musica in movimento […] Con questa nuova app, gli utenti possono godere di un’esperienza migliorata con un controllo migliore e della possibilità ...

Spotify - ecco la nuova app per Apple Watch : Più controllo direttamente dal quadrante dell’orologio della Mela, che tuttavia ancora aspetta app essenziali come Facebook, Instagram, Amazon e gran parte della suite di Google

15 trucchi per usare al meglio l’Apple Watch : I 15 migliori trucchi per Apple WatchAumenta o diminuisci le dimensioni del testoPersonalizza vibrazioni e feedback apticoSblocca Mac con Apple WatchScatta foto con Apple WatchUsa una tua foto come sfondoTrova il tuo iPhoneCondividi le attività e sfida gli amiciSilenzia Apple Watch al voloApri l’ultima app con una gestureRegola il volume degli AirPodsControlla il traffico dati consumatoVisualizza le app in un elenco alfabeticoRiavvia Apple Watch ...

Tim aggiunge al listino Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Series 4 : Tim sta cercando di ampliare i suoi servizi non solo tramite le offerte mobili molto interessanti che ha proposto negli ultimi tempi, ma anche aggiungendo prodotti nel suo listino. Gli ultimi arrivati sono: Xiaomi Mi leggi di più...

Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Serie 4 GPS disponibili negli store TIM : Il portafoglio di prodotti di TIM si è arricchito con due nuovi device capaci di stuzzicare la curiosità di tanti appassionati di tecnologia: Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Serie 4 GPS L'articolo Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Serie 4 GPS disponibili negli store TIM proviene da TuttoAndroid.

Apple rilascia WatchOS 5.1.1 risolvendo i precedenti problemi : È passata giusto una settimana dall’infelice data di rilascio del nuovo update del sistema operativo per Apple Watch. La distribuzione di WatchOS 5.1, in seguito ad alcune segnalazioni di svariati utenti, fu immediatamente bloccata dal leggi di più...

Apple Watch è stato usato da 400.000 persone per uno studio sulle disfunzioni cardiache : Recentemente i ricercatori della divisione medica della Stanford University hanno pubblicato una documentazione del programma “Heart Study” che ha come protagonista Apple Watch. La ricerca aveva come fine quello di identificare in modo affidabile i leggi di più...

L’Apple Watch può contribuire a identificare una cardiopatia? Screening di massa della Standford University : Uno smartWatch può essere utile per identificare ritmi cardiaci irregolari, che suggeriscono la presenza di fibrillazione atriale? La domanda è lecita, dato che secondo una recente ricerca, fra luglio e settembre 2018 sono stati prodotti 10 milioni di smartWatch in tutto il mondo. Chi indossa al polso uno di questi orologi hi-tech può vedere in tempo reale il proprio battito cardiaco, e tramite le app controllarne la media giornaliera e ...

Spotify per Apple Watch - disponibile la prima beta : L’applicazione di streaming più famosa ed utilizzata al mondo sta per avere la sua versione anche per lo smartWatch più venduto al mondo. L’app di Spotify sembra essere, infatti, in dirittura d’arrivo anche per Apple leggi di più...

Apple Watch Serie 4 - ecco come sarà possibile utilizzare la funzione ECG anche in Italia : Una delle nuove e più interessanti funzioni che sono state introdotte sul nuovo Apple Watch Serie 4 è senza dubbio la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dallo smartWatch. Questo è possibile grazie al sensore leggi di più...

Apple Watch Serie 4 - il proprietario cade a terra paralizzato e lo smartwatch chiama i soccorsi : Una delle nuove funzioni dell’Apple Watch Serie 4, presentato il mese scorso durante il Keynote di Apple, è quella di rilevare le cadute di chi lo indossa. È notizia di questi giorni un episodio che leggi di più...