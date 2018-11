Apple sta lavorando ad un iPhone con la fotocamera integrata nel display

Stand dock per Apple Watch : quale comprare : Uno Stand dock per Apple Watch è un oggetto molto utile se vogliamo poggiare il nostro Apple Watch sulla nostra scrivania senza farlo sfigurare. Inoltre molti Stand permettono anche la ricarica dello smartWatch inserendo in essi leggi di più...

Qualcomm ha pagato campagne di stampa contro Apple? - : ... con gli organismi di regolamentazione governativi che in varie parti del mondo si occupano della concorrenza. La vicenda da cui tutto deriva è nota. Apple e Qualcomm hanno in corso una causa da 1 ...

Apple ricondizionati : dove acquistarli : Il vasto ecosistema di prodotti Apple è tra i più ricercati e desiderati dal pubblico per la loro qualità ed affidabilità. Tuttavia, come tutte le cose preziose, i prezzi non sono alla portata di tutti! leggi di più...

Apple non riesce a conquistare il mercato indiano : Apple ha fatto il suo esordio in India con iPhone 3G, il primo smartphone dell’azienda a essere commercializzato nel paese asiatico. Dal 2008 però le cose non sono andate per il verso giusto con vendite leggi di più...

VoiceOver è un eroe - Apple racconta come ha aiutato un surfista cieco - : ... un impegno che è valso a Cupertino la riconoscenza di numerosi utenti diversamente abili in tutto il mondo e anche l'assegnazione di diversi riconoscimenti, come il recente premio intitolato a ...

iPhone 2018 : come risparmiare acquistando i nuovissimi smartphone Apple : È più di un mese ormai che i nuovissimi iPhone di Apple sono stati presentati, e se per i nuovi iPhone XS e XS Max abbiamo dovuto aspettare poco, per il loro fratello minore, iPhone leggi di più...

Apple Watch è stato usato da 400.000 persone per uno studio sulle disfunzioni cardiache : Recentemente i ricercatori della divisione medica della Stanford University hanno pubblicato una documentazione del programma “Heart Study” che ha come protagonista Apple Watch. La ricerca aveva come fine quello di identificare in modo affidabile i leggi di più...

L’Apple Watch può contribuire a identificare una cardiopatia? Screening di massa della Standford University : Uno smartWatch può essere utile per identificare ritmi cardiaci irregolari, che suggeriscono la presenza di fibrillazione atriale? La domanda è lecita, dato che secondo una recente ricerca, fra luglio e settembre 2018 sono stati prodotti 10 milioni di smartWatch in tutto il mondo. Chi indossa al polso uno di questi orologi hi-tech può vedere in tempo reale il proprio battito cardiaco, e tramite le app controllarne la media giornaliera e ...

Black Friday Apple 2018 : sconti in vista : L’evento commerciale più atteso del mese di Novembre è di certo il famigerato Black Friday che, negli States, segna l’inizio degli acquisti natalizi ed è all’insegna di folli sconti. Una grande curiosità per il venerdì leggi di più...

In quest'èra di techlash - Apple ha un vantaggio - nonostante il calo in Borsa - : Roma. Giovedì migliaia di impiegati di Google nelle sedi dell'azienda sparse per il mondo sono usciti dai loro uffici per protestare contro i casi di abusi sessuali commessi da alcuni dirigenti e rivelati dal New York Times. In alcune occasioni, ha rivelato il giornale americano, ...

Apple iPhone XR - il modello colorato di Apple - alla prova dei fatti. Non è male ma costa troppo : Vi state chiedendo se il vostro prossimo smartphone Apple sarà il modello XR, la versione “meno costosa” di iPhone, o l’XS, evoluzione di iPhone X? Per aiutarvi nella scelta pubblichiamo la nostra prova del modello XR, che ha messo in luce prestazioni paragonabili a quelle dei fratelli maggiori XS e XS Max, una buona autonomia e un comparto fotografico convincente. Peccato per il prezzo di 899 euro, che a nostro avviso è troppo ...

Apple da record ma non abbastanza : La trimestrale impeccabile non basta a Apple . Il colosso di Cupertino ha perso il 7% nel dopo borsa di Wall Street abbandonando la soglia record dei mille miliardi di capitalizzazione a causa delle ...

iOS 12.1 - Apple porta la “gestione delle prestazioni” su iPhone 8/8 Plus e iPhone X : Con il rilascio di iOS 12.1, Apple ha attivato anche sugli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X la funzione che va a gestire le prestazioni dello smartphone in base al deterioramento della batteria leggi di più...