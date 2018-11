Apple riconosce l’esistenza del problema “ghost touch” in alcuni iPhone X

Shazam - l’app da 400 milioni di dollari che riconosce la musica realizzerà i sogni di Apple : “Shazam!” e lo smartphone come di incanto è in grado di riconoscere qualsiasi traccia musicale fornendo nome dell’artista, album, testo e collegamento diretto alle piattaforme streaming musicali. È solo una app per cellulari basati su sistema operativo iOS (iPhone) o Android, ma Apple ha acquistato per ben 400 milioni di dollari (340 milioni di euro) l’azienda che l’ha sviluppata. L’operazione finanziaria si è ...