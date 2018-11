Aosta | madre uccide i figli di 7 e 9 anni con un' iniezione | poi si toglie la vita

Blastingnews

(Di venerdì 16 novembre 2018) Tragedia famigliare ad, dove unaha tolto laai suoidi 7 e 9tramite un'letale. La donna, infermiera, ha somministrato tramite una siringa probabilmente del veleno o un cocktail di farmaci ai suoi bambini per poirsi lae poi si ammazza La donna, Marisa Charrère di 48, prima del folle gesto ha lasciato due lettere. L'episodio è avvenuto nel centro di Aymavilles () a pochi chilometri dal capoluogo di regione. Laassassina, infermiera del reparto di cardiologia dell'ospedaleno, ha così ucciso iNissen di 7e Vivien di 9 presumibilmente tramite un cocktail di farmaci letali, prelevati dall'ospedale dove lavorava. L'allarme è stato dato dal marito, Osvaldo Empereur, un forestale in servizio in Val d'che rientrando in casa ha visto i corpi senzadi tutta la famiglia. La ...