Aosta | 48enne uccide due figli con un' iniezione e poi si toglie la vita

(Di venerdì 16 novembre 2018) Le forze dell'ordine sono state allertate dal marito della donna e padre dei due bambini, Osvaldo Empereur, agente del corpo forestale della Valle d', dopo il suo rientro a casa, verso mezzanotte. Prima dire i suoi dueNissen e Vivien di 7 e 9 anni e dirsi la, Marisa Charrère ha scritto due lettere nelle quali si doleva del peso insopportabile delle avversità della. Gli scritti sono stati trovati nell'abitazione. L'infermiera potrebbe essersi procurata il potassio, utilizzato anche per le esecuzioni negli Stati Uniti, proprio nell'ospedale in cui lavora.La testimonianza di una vicina: "Rumori e urla di notte" - "Poco prima della mezzanotte ho sentito un rumore di sedie, poi delle urla. Quindi il silenzio. Pensavo che giocassero, chi avrebbe mai immaginato quello stava succedendo. Osvaldo è rientrato a casa poco più tardi". Lo racconta Rita, madre di Simone Reitano, vicino di casa della famiglia Empeurer di Aymavilles. "Osvaldo, il marito, dopo essere entrato in casa, ha visto la scena - ricorda - e poi è uscito. Mi ha detto 'Marisa, Marisa ha ammazzato ie si è ammazzata lei' Non riuscivano a portarlo via".Il marito ricoverato in psichiatria - Il marito di Marisa Charrère, Osvaldo Empereur, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale dia causa di una crisi di nervi dopo la tragedia. La madre della donna, invece, ha avuto un malore ed è stata condotta in ospedale