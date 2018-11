Antonello Montante | la Regione Sicilia si costituisce parte civile Gup accetta la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 novembre 2018) Laè stata ammessa a costituirsinel processo che si celebra in abbreviato, davanti al gup di Caltanissetta, nei confronti di, l’ex presidente di Sicindustria accusato di aver creato una rete di spionaggio per ottenere informazioni sulle indagini a suo carico. All’udienza del 15 novembre, la prima, è stata sentita come teste una giornalista., che è detenuto, non era presente. All’udienza preliminare laera stata esclusa perché la costituzione diera stata intempestiva. Il processo è stato rinviato al sette dicembre. L'articolo, lasi. Gupla richiesta proviene da Il Fatto Quotidiano.