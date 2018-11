Anticipazioni Un posto al sole prossima settimana | test del DNA per Serena

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 19 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 19 novembre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano) continuano il loro piano contro le Imprese Viscardi… Elena Giordano (Valentina Pace) decide alla fine di seguire i suoi sentimenti per Valerio Viscardi (Fabio Fulco)… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è in procinto di scontrarsi con Arianna (Samanta Piccinetti) per un dettaglio ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di venerdì 16 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 16 novembre 2018: Spinto da Marina (Nina Soldano), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) torna alla clinica per rassicurare Vera (Giulia Schiavo). Ma la ragazza, d’impulso, gli fa un’inaspettata e pazza proposta… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) riflette sul suo futuro, che a questo punto potrebbe davvero portarlo lontano da Napoli… Niko (Luca Turco) fa fatica a calmare papà Renato ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 19-23 novembre 2018 : Valerio scopre che Vera è l’assassina di Veronica! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 19 venerdì 23 novembre 2018: Valerio scopre che sua figlia ha ucciso Veronica e che sposerà Ferri! Anticipazioni Un posto al sole: la confessione di Valerio alla polizia potrebbe scagionare Alberto ma mettere le manette a Vera. Roberto, intanto, porta avanti il suo piano con Marina e intende sposare la Viscardi! Patrizio e Arianna litigano, mentre Alex s’improvvisa detective privato ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 15 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 15 novembre 2018: Adele Picardi (Sara Ricci) si sta occupando ancora della ristrutturazione di casa Poggi, ma continua a temere che il marito Manlio (Paolo Scalondro) scopra tutto da un momento all’altro… Vera Viscardi (Giulia Schiavo) mette Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) davanti a un difficile aut-aut. Intanto Elena (Valentina Pace) non sa se può pienamente ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 14 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 14 novembre 2018: A Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) arriva un’interessante opportunità di lavoro, intanto qualcun altro potrebbe cadere nello sconforto. Valerio (Fabio Fulco) appare intenzionato a farsi valere con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), intanto Marina (Nina Soldano) cerca di limitare la disponibilità di Elena (Valentina Pace) nei confronti del Viscardi ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Ferri e Marina proseguono il loro piano contro le Imprese Viscardi. Elena decide di seguire i suoi sentimenti per Valerio. Patrizio è sul punto di scontrarsi con Arianna per un dettaglio contrattuale… Dopo essere stato messo in guardia da Elena, Valerio appare deciso a procedere con l’interdizione di Vera. Patrizio vorrebbe lasciare il Vulcano ...