Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 novembre | Fe pronta a uccidere Pérez

Anticipazioni Il Segreto : scontro tra Mauricio e De Ayala - Nazaria potrebbe essere morta : Nuovo appuntamento dedicato a 'Il Segreto', il popolare sceneggiato ambientato nel piccolo borgo di Puente Viejo. Ricordiamo che la serie iberica non andrà più in onda il sabato pomeriggio per dar spazio alla nuova stagione di 'Amici di Maria De Filippi'. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 la prossima settimana, svelano che il capomastro della Montenegro avrà un accesso scontro con Perez De Ayala. Quest'ultimo, ...

Il Segreto Anticipazioni 16 novembre 2018 : Puente Viejo corre in aiuto di Julieta : I cittadini di Puente Viejo vogliono aiutare Julieta e organizzano una raccolta fondi per pagarle un avvocato.

Il Segreto Anticipazioni : MATIAS CAMBIA LOOK ma Marcela… : Pensieri negativi in arrivo per Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Eh sì: a sorpresa, la giovane tornerà a sentirsi “minacciata” dalla figura di Beatriz Dos Casas (Giulia Charm). Scopriamo insieme per quali ragioni la moglie di MATIAS Castañeda (Ivan Montes) avrà dei dubbi sulla sua serenità familiare… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nel momento in cui Elsa Laguna ...

Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 24 novembre - l'addio di Francisca : 'Lasciatemi in pace' : Arriva un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Segreto che vedremo in onda dal 19 al 24 novembre 2018 in prima visione assoluta su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa settimana ci saranno delle importanti novità che riguarderanno Francisca, la quale chiederà di essere lasciata in pace e soprattutto di non essere più cercata. Spoiler Il Segreto ...

Anticipazioni - Il Segreto : Raimundo trova Donna Francisca in un sanatorio : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Raimundo Ulloa, interpretato dall'attore Ramon Ibarra. Il vecchio locandiere, infatti, riuscirà a trovare il nascondiglio di Donna Francisca, scomparsa da molti mesi da Puente Viejo. Il Segreto: Donna Francisca scompare, Fernando torna a Puente Viejo A ...

Canale 5 - programmazione 17/11 : Una Vita e Il Segreto cancellati - Anticipazioni Beautiful : L'avvento di Amici è da sempre portatore di brutte notizie per i telespettatori delle soap e telenovelas in onda nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Beautiful, Una Vita e Il Segreto rischiano infatti di essere sospese o di subire variazioni di orario per lasciare spazio allo storico talent show targato Maria De Filippi. Sabato 17 novembre, Amici tornerà a fare capolino nella rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 14:10: cosa accadrà in ...

L’Allieva 2 - il segreto di Claudio : Anticipazioni quarta puntata giovedì 15 novembre : Torna con il quarto episodio della seconda stagione la fiction di Rai1 L’allieva, con Alessandra Mastronardi che torna dopo la stagione d’esordio campione d’ascolti nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi. L’appuntamento è per il consueto giovedì sera, 15 novembre, a partire dalle 21.25 ovviamente su Rai1. È ormai risaputo come la serie sia tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Accanto alla ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Prudencio a Saul : "Grazie a te sono un cornuto!" : I documenti per l'annullamento del matrimonio tra Prudencio e Julieta ritardano e Saul insinua che dietro ci sia lo zampino del fratello. I due Ortega arriveranno nuovamente allo scontro...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 16 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 16 novembre 2018: I paesani organizzano una raccolta fondi in modo da pagare un avvocato, al fine di far uscire di prigione Julieta. Severo è nuovamente vicino ad Irene e i due si chiariscono… Julieta, corrompendo la guardia carceraria, riesce a far mandare un messaggio a Saul. Intanto Raimundo chiede a don Anselmo di parlare con Emilia e Alfonso, mentre quest’ultimo prova nuovamente a ...

Il Segreto Anticipazioni 16 novembre 2018 : I cittadini di Puenre Viejo vogliono aiutare Julieta e organizzano una raccolta fondi per pagarle un avvocato.

Il Segreto Anticipazioni 15 novembre 2018 : Julieta viene arrestata : Julieta viene arrestata ma non le vengono rivelati i capi d'accusa. L'unico a esserne a conoscenza è Meliton.

Il Segreto Anticipazioni : ISAAC confessa a ELSA di avere ucciso JESUS : Le puntate italiane de Il Segreto verranno presto caratterizzate dall’ingresso di tre nuovi personaggi: a partire da fine novembre, i telespettatori dovranno infatti familiarizzare con i volti di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami), ELSA Laguna (Alejandra Meco) e Antolina (Maria Lima). Ricapitoliamo dunque gli avvenimenti più salienti di questa nuovissima storyline… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando alcuni uomini ...

Anticipazioni Il Segreto : Adela riceve delle lettere minacciose : Il famoso sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” che narra le vicende ambientate nella cittadina di Puente Viejo è sempre più coinvolgente. Negli episodi che il pubblico avrà modo di vedere su Canale 5 in seguito, molto probabilmente il prossimo anno, la maestra Adela (Ruth Llopis) non riuscirà a stare tranquilla. In particolare la moglie del sindaco verrà minacciata continuamente tramite delle lettere anonime. Purtroppo, l’insegnante non ...

Il Segreto Anticipazioni : chi è lo STALKER di ADELA??? : Nelle prossime settimane a Il Segreto comincerà un periodo difficile per la maestra Adela (Ruth Llopis): come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza ai nostri lettori, la moglie di Carmelo Leal (Raul Pena) inizierà a ricevere delle minacce anonime sotto forma di epistole e sceglierà di confidarsi solamente con Irene Campuzano (Rebeca Alemany). La verità verrà però presto a galla… Le anticipazioni segnalano infatti che Irene, ...