Antibiotici e vaccini - no a fake news e fai da te : ...Clinica di Malattie Infettive Università degli Studi di Udine e vice presidente Sita - sente l'esigenza di scendere in campo ancora una volta per rivolgersi alla popolazione perché i fatti di cronaca,...

Antibiotici e vaccini - no a fake news e fai da te : Nuovi casi, isolati o meno, di morbillo e altre malattie infettive che sembravano debellate, ma ritornano a causa delle coperture vaccinali ancora sotto le soglie di sicurezza in diverse regioni. Un’incidenza di infezioni antimicrobico-resistenti in aumento, che rende il nostro Paese maglia nera in Europa, con oltre 10.000 decessi ogni anno, un terzo di tutti quelli causati dai cosiddetti superbug nel continente. È questo il quadro poco ...