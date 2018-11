Annuncio ufficiale Sky Go sul digitale terrestre | conferma e tempi di rilascio

optimaitalia

(Di venerdì 16 novembre 2018) Sky Go per ilsta realmente arrivando: ne ha parlato di recente l'amministratore delegato della divisione italiana della pay per view di Murdoch, Andrea Zappia, il quale ha comunicato che, data l'elevata richiesta da parte di questa specifica fetta di utenti, la società ha deciso di mettere a loro disposizione i contenuti on demand a partire da dicembre, con l'arrivo di Sky Go sul.Naturalmente si tratterà di una versione rivisitata sulla base dell'offerta specifica, che sappiamo non vantare gli stessi canali degli utenti che hanno optato per il satellite o per la fibra. Sono passate già diverse settimane da che vi avevamo parlato dell'arrivo dell'applicazione, che ricordiamo poter essere scaricata su PC, smartphone e tablet, di cui la sperimentazione beta sarebbe dovuta iniziare nel corso del mese di novembre (finora, dalle notizie in nostro ...