Annunciata la data di uscita di One Piece | World Seeker

The Blacklist 6 : Annunciata la data della premiere (USA) : The Blacklist 6 ci regala finalmente una conferma sulla data della premiere. Parliamo ovviamente della programmazione USA, mentre dovremo attendere ancora prima di vedere lo show raggiungere il piccolo schermo italiano. Quando andrà in onda The Blacklist 6? La risposta è molto semplice: la data da fissare sul calendario è quella del 4 gennaio 2019. The Blacklist 6 in anteprima con uno speciale di due ore Avremo due tipi di programmazione per The ...

Annunciata la data di uscita di Gris - l'affascinante platform narrativo per Nintendo Switch e PC : Nomada Studio e Devolver Digital hanno annunciato che Gris, un'esperienza narrativa ed evocativa, uscirà su Nintendo Switch e PC il 13 dicembre a € 13,99.Privi di pericoli, frustrazione o morte, i giocatori esploreranno un mondo meticolosamente disegnato, animato da una fine arte e un'animazione dettagliata. Attraverso puzzle, sequenze platform e sfide opzionali basate sulle abilità i giocatori esploreranno il mondo di gioco.Per chi non lo ...

Annunciata la data di uscita di God Eater 3 : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che God Eater 3 sarà disponibile dall'8 febbraio 2019 per PlayStation 4 e PC Digital.Insieme alla data di uscita, è stato anche svelato un nuovo trailer che aggiunge nuovi dettagli alla storia.In un mondo devastato dagli Aragami, orrende creature che vivono solamente per distruggere e divorare, gli Adaptive God Eater sono obbligati a combattere per difendere le speranze dell'umanità.Read ...

Rita Ora live in Italia ad aprile : Annunciata una data a Milano : Ecco tutto quello che c'è da sapere

Annunciata la data di uscita di Jump Force : Bandai Namco Entertainment Europe conferma che Jump Force sarà disponibile dal 15 febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.Oggi è stato anche svelato lo stage ambientato a Parigi: nel nuovo trailer, la più romantica città della terra diventa un luogo pericoloso con misteriosi elementi dell'universo di Saint Seiya, come la Torre e le Dodici Case, che appaiono nella capitale francese.Il trailer mostra anche nuovi personaggi da due ...

Annunciata la data di uscita italiana di Warriors Orochi 4 : Koei Tecmo Europe annuncia che Warriors Orochi 4 sarà disponibile il 19 ottobre in Italia per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.Ambientato in un mondo sull'orlo del caos, i giocatori possono vestire i panni di 170 personaggi e aiutarli a scoprire il mistero dietro il male che minaccia la loro terra. Gli eroi riassemblati degli universi DYNASTY e SAMURAI Warriors si trovano di fronte a un'altra battaglia; il dio degli dei, Zeus, si è ...

Annunciata la data di debutto di True Detective 3 : Mahershala Ali e Nic Pizzolatto per una stagione di “rinascita” : Dopo la delusione per gli episodi della seconda stagione e una lunga pausa, finalmente True Detective 3 sarà presto realtà. Per qualsiasi appassionato di serie tv è già molto lunga la pausa estiva tra una stagione e l'altra ma per la serie antologica firmata da Nic Pizzolatto sono passati ormai tre anni dalla messa in onda della seconda stagione e passeranno ancora dei mesi visto che, come annunciato da HBO qualche ora fa, la data di debutto ...

Left Alive : Annunciata la data di uscita occidentale : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che il nuovissimo sparatutto action survival Left Alive, sarà disponibile per PlayStation 4 e STEAM dal 5 marzo 2019. Creato dagli sviluppatori Toshifumi Nabeshima (direttore della serie di Armored Core), Yoji Shinkawa della KOJIMA PRODUCTIONS (character designer della serie di METAL GEAR) e Takayuki Yanase (mech designer di titoli come Ghost in the Shell: Arise e Xenoblade Chronicles X), Left Alive narra una ...

Honor MediaPad T5 verrà presentato l’11 ottobre - mentre la data di lancio di Xiaomi Mi Mix 3 sarà Annunciata domani : L'11 ottobre verrà presentato ufficialmente Honor MediaPad T5, mentre la data di lancio di Xiaomi Mi Mix 3 potrebbe essere annunciata ufficialmente domani. L'articolo Honor MediaPad T5 verrà presentato l’11 ottobre, mentre la data di lancio di Xiaomi Mi Mix 3 sarà annunciata domani proviene da TuttoAndroid.

I Mumford & Sons torneranno in concerto in Italia nel 2019 : Annunciata una data a Milano : Appuntamento al 29 aprile

Concerti di George Ezra in Italia nel 2019 - Annunciata una data a Milano : biglietti in prevendita : Sono stati annunciati i Concerti di George Ezra in Italia nel 2019. L'artista si esibirà al Mediolanum Forum di Assago il 17 maggio del 2019 dopo il successo della tappa sold out del 26 ottobre al Fabrique di Milano. I biglietti per assistere al concerto sono in prevendita esclusiva per tutti gli iscritti a My Live Nation dalle 10 di lunedì 8 ottobre. Per la prevendita generale occorre invece aspettare fino a mercoledì 10 ottobre alle ore ...

Baby - Annunciata la data di uscita della nuova produzione originale italiana Netflix (Video) : Arriva il primo teaser e, soprattutto, la data di uscita di Baby, la nuova produzione italiana targata Netflix, che debutterà in tutti e 190 i Paesi in cui la piattaforma è disponibile dal 30 novembre 2018. I sei episodi, prodotti da Fabula Pictures, ci porteranno in un mondo che gli autori, il collettivo GRAMS, ha creato prendendo spunto dalle vicende di qualche anno fa legato ad alcune adolescenti del quartiere Parioli di Roma.Una vicenda ...

Gli MGMT tornano live in Italia a novembre : Annunciata una data a Bologna : Ci sarà anche una special guest