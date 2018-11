Animali | WWF | in Asia le tigri potrebbero triplicare in una sola generazione umana

Animali - WWF : “Testa di lupo rinvenuta appesa ad un cartello stradale in Piemonte” : Siamo di fronte ad all’ennesimo ignobile atto di bracconaggio sul lupo in Piemonte. Una testa di lupo mozzata e legata ad un cartello stradale è stata rinvenuta da un passante lungo la strada provinciale 1, tra Lanzo e Germagnano, nel torinese. I resti del giovane lupo sono stati recuperati dalla ASL di competenza e sono stati trasportati all’Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco, dove saranno effettuate analisi necroscopiche più ...

Wwf - “per colpa dell’uomo negli ultimi 40 anni gli Animali sono diminuiti del 60%” : Sovrasfruttamento e modifiche degli ambienti naturali, cambiamento climatico, inquinamento, specie invasive, dighe e miniere. Tutte azioni dell’uomo che sulla natura hanno avuto un effetto devastante. E anche sulla fauna, perché dal 1970 al 2018 gli animali sono diminuiti del 60%. A dimostrarlo è il rapporto annuale del WWF sulla biodiversità, il Living Planet Report 2018, preparato da un pool di 50 esperti in collaborazione con la ...

Wwf : Animali selvatici diminuiti del 60% in 44 anni : Milano, askanews, - La natura non va data per scontata. A lanciare l'allarme è il Wwf che nel suo report annuale "Living Planet" rivela che gli animali selvatici sono diminuiti del 60% tra il 1970 e ...

Animali - WWF : giovane aquila di Bonelli lascia la terraferma e si spinge fino alle Egadi : “Dopo una serie di brutte notizie relative a rapaci protetti uccisi in Sicilia dai bracconieri (Clara, capovaccaio il 3 settembre e Pumba, aquila di Bonelli il 24 settembre) e che erano monitorati via satellite da progetti finanziati dall’Unione Europea, finalmente arriva una storia positiva dai ricercatori del LIFE ConRaSi“: lo spiega il WWF Italia in una nota. “Nei giorni scorsi è accaduto che Lola, una giovane aquila di ...

Animali - Wwf : “Elephant Tour sbarca a Napoli per contrastare i traffici illegali di avorio e aiutare gli elefanti” : Dopo il successo delle le prime due tappe a Torino e Verona, sbarcherà a Napoli, domani mercoledì 24 ottobre il primo Tour italiano dedicato alla tutela degli elefanti africani, allo scopo di puntare i riflettori su bracconaggio e traffico di avorio che stanno decimando la specie. In ciascuna delle città ospitanti, durante incontri informali con aperitivo presso bar, piazze, musei ed orti botanici, alcuni dei maggiori esperti italiani ...

Animali : WWF parte civile per il bracconaggio nel Parco dell’Aspromonte : “Si è celebrata oggi la prima udienza del processo a carico di una rete di 8 bracconieri che sono stati rinviati a giudizio per aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata al prelievo e alla illecita commercializzazione, in Italia e all’estero, di migliaia di esemplari di volatili protetti e particolarmente protetti sia vivi, utilizzati per finalità di richiamo, che morti, per alimentare i mercati illegali“: lo rende ...

MOLFETTA. COMUNICATO CONGIUNTO DI WWF - LEGAMBIENTE E STREGATTO CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEGLI Animali NEI CIRCHI : Gli ANIMALI, però, non sono artisti, non scelgono di esibirsi negli spettacoli, o di vivere in gabbie strette e anguste. Per gli ANIMALI il circo è sofferenza. Un minuto dello spettacolo che fa ...

Animali - WWF : una tigre di Sumatra incinta uccisa dalla trappola di un bracconiere : Aveva 4 anni e portava in grembo due cuccioli la tigre di Sumatra che è stata uccisa dalla trappola di un bracconiere. Lo scorso 25 settembre, il corpo senza vita di una giovane tigre è stato ritrovato dai ranger nei pressi della Riserva naturale di Rimbang Baling, uno degli ultimi habitat della tigre di Sumatra. L’animale era femmina e stava per dare alla luce due cuccioli, un maschio e una femmina che sarebbero nati da lì a pochi giorni. ...

Animali - WWF : in Sicilia continua l’emergenza bracconaggio - uccisa a fucilate giovane aquila di Bonelli : “In provincia di Trapani è stato commesso un nuovo gravissimo atto di bracconaggio, l’ennesimo crimine di natura. La vittima –riporta in una nota WWF Italia – questa volta è Pumba, un’esemplare della rara e minacciata aquila di Bonelli, nato questa primavera e sorvegliato da maggio dalla squadra del progetto LIFE ConRaSi, grazie ad un trasmettitore satellitare che l’animale indossava sul dorso. Il giovane rapace è stato ...

Animali - WWF : dal Nepal buone notizie per la tigre : Erano 198 nel 2013, ora le tigri in Nepal sono 235. La notizia è stata diffusa in occasione del National Conservation Day. Un passo avanti verso l’ambizioso obiettivo WWF denominato TX2, che conta di raddoppiare la popolazione di tigri nel mondo entro il 2022, lanciato in occasione del Summit sulla tigre di San Pietroburgo nel 2010. “Il nostro impegno per il piano d’azione per la conservazione della tigre continua”, ha dichiarato ...