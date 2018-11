Anas | Toninelli | A breve nuovo cda | ci sarà forte discontinuità

Anas - Toninelli : 'No a fusione con Fs - da sola si occupi di gestione e sicurezza nelle strade' : Ieri le dimissioni dell'Ad Armani. 'E' stato un ricambio naturale' - Nei prossimi giorni, presumibilmente la prossima settimana, sarà nominato il nuovo vertice di Anas dopo le dimissioni dell'ad ...

Anas - Toninelli : "Cda scaduto - è percorso naturale" - : Il ministro delle Infrastrutture commenta il passo indietro dei vertici della società: "Cda derivava da governo precedente e con uno stratagemma di fusione con Fs aveva ottenuto un prolungamento di ...

Anas - Toninelli : nome nuovo Ad in prossimi giorni presumibilmente : Roma, 8 nov., askanews, - Il nuovo amministratore delegato di Anas verrà nominato 'nei prossimi giorni, prossima settimana, presumibilmente, non ho fretta, ho più fretta di fare una operazione ...

Toninelli : 'Stiamo lavorando per far lavorare Anas da sola - si occupi solo di gestione e sicurezza strade' : No alla fusione con Fs: sarebbe questa la ragione delle dimissioni, ieri, dell'Ad Armani. 'E' stato un ricambio naturale' - Nei prossimi giorni, presumibilmente la prossima settimana, sarà nominato il ...

Fusione con Fs - l'ad di Anas Armani si dimette. Toninelli : «Il vento sta cambiando» : l'ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso e subito dopo di lui hanno fatto stesso altri due consiglieri del cda, Vera Fiorani e Antonella D'Andrea,...

Infrastrutture : Toninelli - in Emilia Romagna 325 - 8 mln in contratto Anas : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - La manutenzione e la messa in sicurezza delle strade esistenti è "la priorità di questo ministero" e per la Regione Emilia-Romagna, nel contratto di programma Anas 2016-2020 risultano finanziate opere per 325,87 milioni di euro e programmate 367,93 milioni di euro. A rifer

Infrastrutture : Toninelli - in Emilia Romagna 325 - 8 mln in contratto Anas (2) : (AdnKronos) - "Siamo coscienti - ha proseguito Toninelli - dell’importanza di favorire lo scambio di merci del distretto ceramico con l’Europa e in questa direzione ricordiamo che sono in corso di completamento i lavori di un’opera attesa da molto tempo, lo scalo merci ferroviario di Marzaglia che e

Autostrade - Toninelli : Anas va ribaltata come un calzino : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Toninelli : no a matrimonio Fs-Anas - vanno di nuovo separate : FS e Anas dovranno essere nuovamente separate. 'Non staranno più insieme, non c'è motivazione di sinergie - ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , davanti ...