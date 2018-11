Amy Schumer ricoverata per iperemesi gravidica come Kate Middleton

Amy Schumer in ospedale per problemi di gravidanza : L'attrice e comica statunitense Amy Schumer, che aspetta un bambino dal marito Chris Fischer, è stata ricoverata in ospedale per iperemesi gravidica, un problema legato alla gravidanza che porta nausea e vomito. A spiegarlo la stessa stand up comedian su Instagram: Texas, sono profondamente dispiaciuta. Non vedevo l'ora di fare questi spettacoli. Devo rimandare. Sono in ospedale. Sto bene. Il bambino sta bene ma tutti quelli che ...

Amy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerLa comica americana Amy Schumer è incinta. Per la 37enne e per il marito chef Chris Fischer si tratta del primo figlio. Amy l'ha fatto capire via Instagram alla sua maniera: ha postato una foto del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle in Australia, anche loro in attesa del primo figlio, sostituendo le loro facce con la sua e quella ...

Emily Ratajkowski e Amy Schumer - arrestate per protesta : L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer L'arresto di Emily Ratajkowski e Amy Shumer Dopo il caso di Susan Sarandon, arrestata lo scorso giugno durante una marcia di protesta contro Donald Trump, altre due famose sono finite in manette. La modella Emily Ratajkowski e l’attrice Amy Schumer sono state fermate a Washington perché tra le partecipanti a ...