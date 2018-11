Amy Schumer in ospedale per problemi di gravidanza

blogo

(Di venerdì 16 novembre 2018) L'attrice e comica statunitense Amy, che aspetta un bambino dal marito Chris Fischer, è stata ricoverata inper iperemesi gravidica, un problema legato allache porta nausea e vomito. A spiegarlo la stessa stand up comedian su Instagram: Texas, sono profondamente dispiaciuta. Non vedevo l'ora di fare questi spettacoli. Devo rimandare. Sono in. Sto bene. Il bambino sta bene ma tutti quelli che sostengono che il secondo trimestre dellasia migliore non stanno dicendo tutta la verità. Sto ancora peggio in questo trimestre. Ho l'iperemesi. Texas sono davvero davvero dispiaciuta e sarò lì appena starò meglio. Nonostante un percorso dinon facilissimo, la comica statunitense ha ringraziato tutti coloro che si stanno prendendo cura di lei e del nascituro. Non appena starà meglio, la comica 37enne riprenderà il tour con il quale ...