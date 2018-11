Ambiziosissima Huawei | nel mirino un altro settore dopo i P30

optimaitalia

(Di venerdì 16 novembre 2018)ha in mente grandi piani per il prossimo futuro: se in questo articolo vi avevamo parlato del prossimo P30, che il produttore cinese potrebbe anche dotare di un sistema di quattro fotocamere con zoom 10x, oltre che del primo smartphone pieghevole proprietario, presumibilmente dotato di connettività 5G (in arrivo entro il primo semestre del prossimo anno, anche se non è ancora possibile individuare il periodo esatto), l'azienda si è spinta anche oltre, parlando del biennio che verrà.Richard Yu, CEO dell'OEM, ai microfoni di 'CNBC', si è concentrato sulla realtà aumentata, e più in particolare sugli smart glass, affermando di voler lavorare affinché la tecnologia possa diventare alla portata di tutti, semplicemente attraverso l'utilizzo del proprio smartphone e di un'applicazione dedicata (proprio a voler sottolineare come device del genere dei Google Glass o degli HoloLens non ...