Amazon | Bezos | un giorno fallirà | dobbiamo ritardarlo

Amazon? Per Jeff Bezos non è Too Big to Fail. 'Un giorno fallirà - andrà in bancarotta' : Amazon Too Big To Fail, ovvero troppo grande per fallire? Non la pensa così lo stesso fondatore e amministratore delegato, Jeff Bezos, che ha risposto a una domanda sul futuro del colosso retail, ...

I dipendenti di Amazon a Bezos : stop alla vendita di software alle forze dell'ordine : Lettera sulla cessione della tecnologia di riconoscimento facciale al Pentagono: "Alto rischio di usi impropri"

Amazon aumenta il salario minimo dei dipendenti negli Usa e nel Regno Unito. Sanders : “Bezos ha fatto la cosa giusta” : Novità in vista per l’azienda di e-commerce Amazon. Il colosso del web ha annunciato che a partire dal 1° novembre alzerà il salario minimo dei suoi dipendenti a 15 dollari l’ora, il doppio della paga minima federale, fissata a quota 7,25 dollari. L’incremento, rispetto agli attuali 11 dollari l’ora, toccherà oltre 250 mila lavoratori, compresi quelli part time, quelli a tempo determinato e altri 100mila lavoratori ...

Amazon : decisione storica di Bezos - salario minimo sale a 15 dollari l'ora : Amazon aumenterà la paga minima oraria per i propri dipendenti. La nuova soglia, in vigore dal primo novembre, è di 15 dollari. Varrà per gli impiegati a tempo pieno, part-time, e a temporanei, ...

Amazon - SCANDALO TANGENTI : DIPENDENTI VENDEVANO DATI/ Bezos apre un'indagine : il rischio dei venditori esterni : AMAZON, SCANDALO TANGENTI: DIPENDENTI VENDEVANO DATI. Wall Street Journal: soldi anche per cancellare recensioni negative. Le ultime notizie: aperta indagine interna(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:57:00 GMT)

Amazon - SCANDALO TANGENTI : DIPENDENTI VENDEVANO DATI/ Bezos apre indagine : cancellate recensioni negative : AMAZON, SCANDALO TANGENTI: DIPENDENTI VENDEVANO DATI. Wall Street Journal: soldi anche per cancellare recensioni negative. Le ultime notizie: aperta indagine interna(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Amazon - scandalo tangenti : dipendenti vendevano dati/ La società di Bezos conferma e apre indagine interna : Amazon, scandalo tangenti: dipendenti vendevano dati. Wall Street Journal: soldi anche per cancellare recensioni negative. Le ultime notizie: aperta indagine interna(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Jeff Bezos - CEO di Amazon - ha detto che creerà un fondo di beneficienza con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari : Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha detto che creerà un fondo di beneficienza con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari. Il fondo si chiamerà Bezos Day One Fund, sarà gestito da Bezos insieme alla moglie MacKenzie S. Bezos: si occuperà di aiutare The post Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha detto che creerà un fondo di beneficienza con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari appeared first on Il Post.

Calenda : "Amazon farà salti di gioia per le chiusure domenicali. Il resto - Bezos Di Maio - è materiale per Crozza" : "Amazon farà i salti di gioia per le chiusure domenicali". Commenta con queste parole, su Twitter, Carlo Calenda l'affermazione di Di Maio che ha annunciato l'intenzione di voler creare un "Amazon del Made in Italy'.Un portale e-commerce multilingua dove aziende possono vendere". Il tweet continua: "Esiste un limite legale alle castronerie che si possono dire in una settimana?!", si chiede l'ex ministro dello Sviluppo economico nel post ...

Calenda : "Amazon del made in Italy? L'azienda di Bezos farà salti di gioia per chiusure domenicali" : "Amazon farà i salti di gioia per le chiusure domenicali". Commenta con queste parole, su Twitter, Carlo Calenda l'affermazione di Di Maio che ha annunciato l'intenzione di voler creare un "Amazon del made in Italy'.Un portale e-commerce multilingua dove aziende possono vendere". Il tweet continua: "Esiste un limite legale alle castronerie che si possono dire in una settimana?!", si chiede l'ex ministro dello Sviluppo economico nel post ...