optimaitalia

: Altra ondata di offerte Unieuro con Huawei P20 e Honor 10 a prezzo basso per il Black Friday 2018… - OptiMagazine : Altra ondata di offerte Unieuro con Huawei P20 e Honor 10 a prezzo basso per il Black Friday 2018… - aspalletta : RT @Forchielli: Dall’altra parte dell’atlantico, durante le elezioni di Midterm, non c’e stata quell’ondata anti Trump che si sperava, i de… - tuttotitti : @luigidimaio in sicilia a quando le demolizioni delle case lungo i fiumi? aspetti le porti via il tuo amichetto con… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Stiamo assistendo oggi 16 novembre a nuove, nell'ambito della campagna dedicata alFriday 2018, con cui ad esempio potremo acquistareP20 e10 adecisamente piùrispetto a quanto avviene solitamente online con la nota catena. Se ad inizio settimana, al momento del lancio di queste promozioni (qui trovate l'apposito articolo) mi ero soffermato principalmente sui vari Samsung Galaxy S8 e S7, oggi tocca dunque dare uno sguardo anche al produttore cinese.Cerchiamo dunque di andare con ordine per analizzare le singoleche potrete trovare facilmente all'interno dello store online, in relazione alla pagina dedicata non solo alFriday 2018, ma anche al mondo degli smartphone. Tanto per cominciare, chi intende assicurarsi unP20 potrà farlo con una spesa pari a 499 euro. Ora, se è vero da un lato che store del ...