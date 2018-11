Allarme simil-polio | un caso in Italia | 90 contagi in Usa

Usa - è Allarme per la paralisi simil polio : 90 casi solo nel 2018 : Negli Stati Uniti adesso è scattata la paura per una malattia simil e alla polio mielite , la mielite flaccida acuta , Afm,, che colpisce i bimbi sotto i 4 anni e che paralizza gli arti inferiori. solo ...

Allarme “simil-polio” negli USA : 6 bimbi colpiti in Minnesota : Il Dipartimento di Stato del Minnesota (USA) ha reso noto che da metà settembre a 6 bambini con meno di 10 anni è stata diagnosticata la mielite flaccida acuta: si tratta di una condizione rara che colpisce il sistema nervoso, in particolare la colonna vertebrale, causando paralisi. In Minnesota di norma si registra meno di un caso all’anno di “simil–polio“, malattia per cui, a differenza della poliomielite, non è ...