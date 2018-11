Alla conferenza stampa con le scarpe spaiate | l’assistente invita Juncker ad uscire dalla

Papua Nuova Guinea - delegazione cinese Alla 30esima Conferenza ministeriale dell'APEC : Durante la Conferenza sono stati toccati vari temi, tra cui l'integrazione economica regionale, l'economia digitale, lo sviluppo sostenibile e inclusivo, e la visione per la cooperazione post 2020, e ...

Conferenza di Palermo sulla Libia : Haftar incontra Sarraj Alla presenza di Russia ed Egitto : L'Egitto, ha aggiunto, sostiene una soluzione politica per la crisi libica in linea con gli accordi tra le parti sottoscritti in Marocco nel 2015 e «sostiene con forza» l'iniziativa Onu dell'inviato ...

Via Alla conferenza per la Libia : c'è anche Al Sisi (e l'ombra di Giulio Regeni) : Manifestazione a Palermo nel giorno dell'apertura della Conferenza internazionale per pacificare la Libia. Presente il...

Al Sisi Alla conferenza sulla Libia. Il Governo incassa la presenza del Faraone a Palermo : Il "Faraone a Palermo". Per l'Italia è un primo, importante risultato a poche ore dall'apertura ufficiale, questa sera a Villa Igiea, della Conferenza per la Libia.Importante, anzitutto, perché la presenza di Abdel Fattah al-Sisi non era affatto scontata. C'è voluto l'impegno personale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del lavoro "sotterraneo" del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per convincere il ...

[L'analisi] Libia - il generale Haftar gioca a nascondino con Conte - ma Alla conferenza "sarà presente" : ... il massimo esperto della regione e il diplomatico russo più accreditato nel mondo arabo - l'unica altra presenza realmente di peso sembra essere quella del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, ...

La Libia Alla prova della conferenza di Palermo. Fra speranze e timori : Tre punti principali che guideranno anche la conferenza per la Libia di Palermo: sicurezza, economia, processo politico nel Paese. Un piano, quello di Salamè che prevederebbe, in tempi rapidi, la ...

Libia - Alla conferenza di Palermo “attesi i 4 leader del Paese”. Potenze e partner occidentali inviano le seconde linee : Sono attesi i massimi esponenti del frastagliato universo locale e i leader dei Paesi di Africa e Mediterraneo interessati al dossier. Tutti attorno a un tavolo a parlare del futuro della Libia. A rappresentare Bruxelles sarà Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri. Sul fronte delle cancellerie europee invece non ci sarà Macron, anche se sarebbe stato ingenuo pensare il contrario. Merkel aveva promesso, ma ...

Chi ci sarà e chi no Alla conferenza di Palermo sulla Libia : Effettivamente la conferenza di Palermo per la Libia sarà una tappa cruciale per rimettere in piedi il piano delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Paese e per il rilancio della sua economia. ...

Libia - la Merkel non sarà Alla conferenza di Palermo. Per il piano dell’Onu elezioni parlamentari possibili già nel 2019 : Un progetto per la sicurezza di Tripoli e una road map per il cammino istituzionale della Libia: sono i due elementi chiave del piano di azione che l’inviato delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano, Ghassan Salamè, presenta al Consiglio di Sicurezza in vista della Conferenza di Palermo del 12 e 13 novembre. Un vertice su cui il governo italiano punta molto, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Enzo ...

Un Gheddafi di troppo Alla conferenza di Palermo per la Libia : alla Conferenza per la Libia un posto resterà vuoto. Perché la sua presenza, tra i capi, o presunti tali, libici, non è mai stata presa in considerazione. troppo "pesante" è il nome che porta, e quel nome potrebbe imbarazzare in molti, anche in Italia. Ma sarà lui il "convitato di pietra" della due giorni di Palermo, con il quale qualunque road map uscirà dal summit dovrà fare i conti. Il suo nome ...

Libia - Conte incontra Haftar. Il generale sarà a Palermo Alla Conferenza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di domenica un lungo e articolato incontro con il generale Khalifa Haftar - Comandante dell'Esercito Nazionale Libico - per uno ...